Для чего нужны «Содержанки»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Проект видеосервиса Start с нетерпением ждали с тех пор, как пилотную серию «Содержанок» показали в 2018 г. на фестивале телесериалов в Иванове. Говорили о небывалой эротической откровенности, недоступной для фильмов, рассчитанных на телеэфир.
Новый формат
Развитие в России онлайн-платформ сформировало и спрос на контент нового типа: короткие, на 8–12 серий, истории с динамичным оригинальным сюжетом, качественно, по-киношному, снятые и не обремененные обязательством соответствовать вкусам супермассовой аудитории. Это пошло на пользу индустрии – отечественные сериалы явно становятся интересней и даже выходят на международный рынок. В прошлом году на международном фестивале сериалов Series Mania в Лилле «Обычная женщина» Бориса Хлебникова получила приз за лучшую женскую роль, в этом году в основной конкурс снова вошел российский сериал (второй раз за десятилетнюю историю) – «Идентификация» Владлены Санду производства «ТНТ-Premier Studios». «Эпидемия», снятая Павлом Костомаровым для того же «ТНТ-Premier», вошла в конкурс нового фестиваля телесериалов Canneseries на Лазурном берегу. А Netflix, амбиции которого обслуживает этот фестиваль, впервые купил права на показ сериала, снятого для Start, – «Лучше, чем люди» Андрея Джудковского попал в престижную категорию Netflix Original.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}