Статья опубликована в № 4778 от 21.03.2019 под заголовком: Для чего нужны «Содержанки»

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Мария Фомина (слева) играет в «Содержанках» любовницу влиятельного чиновника, а Софья Эрнст – мечтающего завоевать Москву искусствоведа из Саратова START

Проект видеосервиса Start с нетерпением ждали с тех пор, как пилотную серию «Содержанок» показали в 2018 г. на фестивале телесериалов в Иванове. Говорили о небывалой эротической откровенности, недоступной для фильмов, рассчитанных на телеэфир.

Новый формат

Развитие в России онлайн-платформ сформировало и спрос на контент нового типа: короткие, на 8–12 серий, истории с динамичным оригинальным сюжетом, качественно, по-киношному, снятые и не обремененные обязательством соответствовать вкусам супермассовой аудитории. Это пошло на пользу индустрии – отечественные сериалы явно становятся интересней и даже выходят на международный рынок. В прошлом году на международном фестивале сериалов Series Mania в Лилле «Обычная женщина» Бориса Хлебникова получила приз за лучшую женскую роль, в этом году в основной конкурс снова вошел российский сериал (второй раз за десятилетнюю историю) – «Идентификация» Владлены Санду производства «ТНТ-Premier Studios». «Эпидемия», снятая Павлом Костомаровым для того же «ТНТ-Premier», вошла в конкурс нового фестиваля телесериалов Canneseries на Лазурном берегу. А Netflix, амбиции которого обслуживает этот фестиваль, впервые купил права на показ сериала, снятого для Start, – «Лучше, чем люди» Андрея Джудковского попал в престижную категорию Netflix Original.