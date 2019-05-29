Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной
Режиссер Константин Богомолов станет новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Богомолова представили коллективу театра.
Занимавший до этого должность худрука Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов принял предложение стать руководителем Русского драматического театра им. Чехова в Риге, сообщил Кибовский.
Богомолов до июля 2018 г. был помощником художественного руководителя МХТ им. Чехова. Он также в разные годы сотрудничал с театральным центром «На Страстном», Московским драматическим театром им. Н. В. Гоголя, Московским театром-студией под руководством Олега Табакова, театром «Ленком».
Богомолов является лауреатом театральной премии «Чайка» за спектакль «Много шума из ничего», премии Олега Табакова за «оригинальное прочтение отечественной классики», премии имени Олега Янковского «Творческое открытие», несколько раз был номинирован на премию «Золотая маска».
Одной из самых известных работ режиссера считается спектакль «Идеальный муж», который впервые был сыгран в МХТ в 2013 г. Из Московского художественного театра им. Чехова Богомолов ушел после смены руководства. Сергей Женовач, ставший художественным руководителем МХТ после смерти Олега Табакова, не стал продлевать контракт с режиссером.