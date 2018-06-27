МХТ прекратит сотрудничество с Константином Богомоловым

Спектакль «Три сестры» станет последней работой Богомолова в МХТ на ближайшие годы Михаил Джапаридзе/ТАСС

МХТ им. Чехова не будет продлевать контракт с режиссером Константином Богомоловым на следующий театральный сезон. Об этом сообщил сам Богомолов в Facebook. «Мне действительно было сообщено, что со мной как с режиссером у МХТ в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов», – написал он. Режиссер добавил, что спектакль «Три сестры» станет его последней работой в МХТ на ближайшие годы.

Богомолов занимает в МХТ должность помощника художественного руководителя, его контракт с театром заканчивается в конце июня.

По словам режиссера, при жизни Олега Табакова контракт продлевался автоматически, с новым руководством театра Богомолов его продление не обсуждал. «Я был помощником Олега Павловича и навсегда останусь его учеником и режиссером, а он для меня – Мастером и Актером и просто дорогим мне Человеком, который не раз помогал мне и защищал меня и мое дело. Дело нового художественного руководителя – подбирать себе команду по своему вкусу и пониманию театра и его будущего», – объяснил Богомолов.

Во вторник телеканал «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к театру, сообщил, что новое руководство МХТ им. Чехова не планирует продлевать контракт с Богомоловым из-за эстетических разногласий. Художественный руководитель театра Сергей Женовач не ответил на звонки журналистов.

Женовач стал художественным руководителем МХТ в марте после смерти Олега Табакова, руководившего театром на протяжении последних 18 лет. До этого Женовач занимал должность худрука Студии театрального искусства. После перехода в МХТ Женовач начал формировать в театре свою команду, позвав туда, например, художника Александра Боровского на должность главного художника МХТ и художника по свету Дамира Исмагилова.

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