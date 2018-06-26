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«Дождь» сообщил о планах МХТ им. Чехова не продлевать контракт с Богомоловым

Новое руководство МХТ им. Чехова не планирует продлевать контракт с режиссером, помощником художественного руководителя Константином Богомоловым из-за эстетических разногласий. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил источник, близкий к театру.

Богомолов отказался комментировать данную информацию. «К сожалению, в ближайшие сезоны моих новых постановок не будет в Московском художественном театре», - сказал он, пообещав рассказать о своих планах в сентябре.

Художественный руководитель театра Сергей Женовач не ответил на звонки «Дождя». Пресс-секретарь театра Мария Малкина сообщила «Дождю», что контракт с Богомоловым заканчивается в конце июня. Она также сказала, что сейчас не может прокомментировать телеканалу информацию об уходе режиссера.

При этом «Медузе» Малкина подтвердила, что Богомолов уйдет из театра.

После смерти Олега Табакова, который руководил театром на протяжении последних 18 лет, новым художественным руководителем стал режиссер Сергей Женовач.

Роли Олега Табакова: с 1960-х по 2010-е