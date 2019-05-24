Канделаки снимает сериал о порноактерах для Amediateka

Максим Стулов / Ведомости

Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки снимает сериал по заказу видеосервиса Amediateka, рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной телекомпании. Канделаки уточнила, что Amediateka заказала и оплатила ей пилотные эпизоды двух сериалов. По ее словам, пилот одного сериала уже отснят, это история отношений порноактрисы и порноактера. Канделаки – продюсер сериала, производством занимается компания Goose Goose Films. Вместе они уже выпустили сериал о футболе «Большая игра». Управляющий директор Amediateka Лена Кирюшина подтвердила, что сервис заказал Канделаки съемки двух пилотов.

Проект Канделаки – первый оригинальный сериал для Amediateka, про который стало известно публично. Сервис с прошлого года обсуждает с разными продюсерами запуск собственных оригинальных сериалов, рассказывали прежде «Ведомостям» сотрудники нескольких медиакомпаний. О том, что какой-то из этих проектов уже запущен, собеседники «Ведомостей» не знают. Amediateka прорабатывает возможности по созданию собственного контента, подтвердила Кирюшина, но детали обсуждать не стала.

Канделаки не стала раскрывать название нового сериала: «В этой истории меня заинтересовал контраст между профессией героев и глубиной, искренностью чувств, которые они испытывают друг к другу». По договоренности с Amediateka сервис примет решение о показе этого сериала и, соответственно, о запуске в производство первого сезона после того, как увидит готовый пилот, уточнила продюсер.

У пилота очень небольшой бюджет – 1 млн руб., подчеркивает она, это эксперимент как для сервиса, так и для самой Канделаки: «Amediateka тестирует различные способы расширения абоненткой базы – от премьеры финала «Игры престолов» до оригинального контента. Я считаю, что эксперименты в борьбе за нового зрителя должны быть недорогими».

Детали второго проекта, заказанного сервисом, Канделаки раскрывать не стала.

Сервис Amediateka был запущен в 2013 г. продюсером Александром Акоповым и бизнесменом Леонардом Блаватником. До этого они были партнерами в студии «Амедиа», которая занимается производством телесериалов. Основой Amediateka стали сериалы американского HBO – с ними сервис подписал эксклюзивный контракт на пять лет, а потом продлил его.

Amediateka стала третьим самостоятельным онлайн-сервисом в России, который экспериментирует с оригинальными сериалами. Так, несколько сериалов снимает «Яндекс» и один – социальная сеть «Одноклассники». О намерении инвестировать в оригинальный контент 1 млрд руб. заявил недавно онлайн-кинотеатр Ivi, но о конкретных договоренностях этой площадки с продюсерами неизвестно. О том, что интернет становится прямым конкурентом российских телеканалов в производстве сериалов и шоу заявил недавно гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож: «Видеосмотрение раньше было только в телевизоре, но теперь быстро переходит в интернет. И пользователи сами определяют, что смотрят, это кардинально меняет рынок производства контента – потому что спрос на персонализированный контент резко растет».