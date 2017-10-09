Управление «Матч ТВ» отдали «развлекательной» команде «Газпром-медиа»

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















«Матч ТВ» начал вещание в ноябре 2015 г. Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Газпром-медиа» поменяла систему управления спортивным каналом «Матч ТВ» и одноименным субхолдингом, сообщила «Ведомостям» представитель холдинга Ирина Осадчая. До сих пор «Матчем» управлял генеральный директор Дмитрий Гранов, который подчинялся напрямую генеральному директору «Газпром-медиа» Дмитрию Чернышенко. Теперь спортивным подразделением холдинга управляет команда другого субхолдинга – «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), а Гранов стал исполнительным директором «Матча», говорит Осадчая.

Формально функцию гендиректора «Матч ТВ» будет выполнять ГПМ РТВ. По такой же схеме субхолдинг управляет два года каналом ТНТ. Фактически это означает, что за «Матч ТВ» теперь отвечает гендиректор ГПМ РТВ Артур Джанибекян, а также Владимир Чопов, первый заместитель гендиректора, который отвечает в ГПМ РТВ за эффективность бизнес-процессов. Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки теперь также подчиняется Джанибекяну, а не Гранову, как прежде, уточнила Осадчая.