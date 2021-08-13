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СТС и «Яндекс» договорились о сотрудничестве

Канал будет показывать в эфире оригинальные сериалы видеосервиса «Кинопоиск»
Мария Истомина
Кадр из сериала «Пищеблок» – самого популярного оригинального сериала «Кинопоиска» /ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «СРЕДА»

«Яндекс» и канал СТС (входит в одноименный медиахолдинг, который является частью «Национальной медиа группы») начинают сотрудничество по оригинальным проектам видеосервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»), рассказали «Ведомостям» в компаниях. Стороны уже договорились об одном показе в эфире СТС всех эпизодов сериала «Пищеблок», его телепремьера состоится 30 августа. Сумму сделки стороны не раскрыли. В компаниях лишь заявили, что также ведут переговоры и по другим проектам.

«Пищеблок» – сериал в жанре мистической фантастики, снятый по одноименному роману Алексея Иванова. Его производитель – кинокомпания «Среда» (известна по сериалам «Метод», «Мажор», «Последний министр» и др.). На сегодня «Пищеблок» – самый популярный оригинальный сериал «Кинопоиска», сообщил представитель видеосервиса. С момента премьеры в мае 2021 г. его посмотрело более 1 млн смотрящих подписчиков «Яндекс.Плюс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных