СТС и «Яндекс» договорились о сотрудничестве

«Яндекс» и канал СТС (входит в одноименный медиахолдинг, который является частью «Национальной медиа группы») начинают сотрудничество по оригинальным проектам видеосервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»), рассказали «Ведомостям» в компаниях. Стороны уже договорились об одном показе в эфире СТС всех эпизодов сериала «Пищеблок», его телепремьера состоится 30 августа. Сумму сделки стороны не раскрыли. В компаниях лишь заявили, что также ведут переговоры и по другим проектам.