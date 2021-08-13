СТС и «Яндекс» договорились о сотрудничестве

СТС и «Яндекс» договорились о сотрудничествеКанал будет показывать в эфире оригинальные сериалы видеосервиса «Кинопоиск»
«Яндекс» и канал СТС (входит в одноименный медиахолдинг, который является частью «Национальной медиа группы») начинают сотрудничество по оригинальным проектам видеосервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»), рассказали «Ведомостям» в компаниях. Стороны уже договорились об одном показе в эфире СТС всех эпизодов сериала «Пищеблок», его телепремьера состоится 30 августа. Сумму сделки стороны не раскрыли. В компаниях лишь заявили, что также ведут переговоры и по другим проектам.
«Пищеблок» – сериал в жанре мистической фантастики, снятый по одноименному роману Алексея Иванова. Его производитель – кинокомпания «Среда» (известна по сериалам «Метод», «Мажор», «Последний министр» и др.). На сегодня «Пищеблок» – самый популярный оригинальный сериал «Кинопоиска», сообщил представитель видеосервиса. С момента премьеры в мае 2021 г. его посмотрело более 1 млн смотрящих подписчиков «Яндекс.Плюс».