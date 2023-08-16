«Яндекс» заключил с КХЛ партнерство на пять лет

В 2019 г. «Яндекс» вышел и в сегмент хоккейных трансляций: компания купила эксклюзивные права на показ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России сначала на три сезона (2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022), а затем продлила еще на два (2022/2023, 2023/2024). «Яндекс» и НХЛ не раскрывали стоимость этих контрактов. Но, как писали ранее «Ведомости», сумма сделки на три сезона (до 2022 г.) могла составить около $6 млн (порядка 582 млн руб.), а последующая, на два сезона до 2024 г., – еще порядка $6 млн.