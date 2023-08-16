«Яндекс» заключил с КХЛ партнерство на пять лет

«Яндекс» заключил с КХЛ партнерство на пять летСтоимость прав на трансляцию игр хоккейной лиги эксперты оценили в 1,45-2,4 млрд рублей
«Яндекс» подписал соглашение о партнерстве с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) на пять сезонов, начиная с сезона 2023/2024. Об этом «Ведомостям» сообщили вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов и директор по развитию спортивного направления «Яндекс Плюс» (включает в себя онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», музыкальный стриминг «Яндекс Музыка», книжный сервис «Букмейт» и т.д.) Сергей Бархударьян.
В рамках партнерства в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» или при наличии подписки «Яндекс Плюс» на сайте КХЛ будут доступны трансляции всех матчей регулярного чемпионата и плей-офф лиги. Часть из них будет показана на этих площадках эксклюзивно, пояснил представитель «Яндекса», но не уточнил, какие именно будут отобраны для такой трансляции.
Соглашение также предполагает совместное производство контента КХЛ и «Плюс Студией» (принадлежит «Яндексу») для «расширения аудитории хоккея», продажу билетов на игры на сервисе «Яндекс Афиша» «на специальных условиях» и т.д.
Сумму контракта в «Яндексе» и КХЛ не раскрыли. По оценке директора департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрия Колесова, только стоимость прав на трансляцию одного сезона игр лиги могла составить порядка $3-5 млн (290-480 млн руб.), т.е. около 1,45 – 2,4 млрд руб. за пять сезонов.
Что такое КХЛ?
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) была образована в феврале 2008 г. Организация проводит регулярный чемпионат КХЛ, а затем плей-офф, в котором команды борются за Кубок Гагарина. Его действующий обладатель – московский ЦСКА.
Сезон 2023/24 стартует 1 сентября и продлится рекордные 165 дней (до 10 игр в сутки). В нем примут участие 23 клуба: 11 в Западной конференции и 12 в Восточной. В регулярном чемпионате 2023/24 запланировано 782 игры – на 34 больше, чем в прошлом сезоне.
Розыгрыш Кубка Гагарина начнется 29 февраля 2024 г. В сезоне 2023/24 изменится структура плей-офф. В первом раунде соперники сыграют внутри своих конференций, а со второго будет введен «перекрестный» плей-офф между Западом и Востоком.
В 2023 г. вступила в силу новая стратегия развития КХЛ, акцент в которой сделан, в том числе на работу с аудиторией, пояснил Доброхвалов: «Реализация совместных инициатив с “Яндекс Плюсом” позволит повысить охваты лиги, расширить пользовательский опыт ее аудитории».
«Вместе с лигой мы хотим приводить на матчи тех, кто интересуется спортом, делать просмотр комфортным как онлайн, так и оффлайн, расширять аудиторию фанатов этого национального вида спорта», – отметил Бархударьян. Он также напомнил, что, согласно финансовой отчетности «Яндекса» за второй квартал 2023 г., аудитория медиасервисов «Яндекс Плюс» по итогам апреля-июня 2023 г. достигла 23,5 млн человек. Кроме того, выручка сегмента «Плюс и развлекательные сервисы» за аналогичный период выросла на 152%, до 15,5 млрд руб., а скорректированный показатель EBITDA впервые стал положительным и составил 1,8 млрд руб.
В сезоне 2022/23 в России матчи КХЛ транслировали на каналах и сайте «Матч ТВ» (3–5 игр в неделю), каналах KHL и KHL Prime, а также на 18 региональных ТВ-каналах в 15 регионах страны. Стоимость контрактов и условия сотрудничества КХЛ с ними ранее не раскрывались. В сезоне 2023/2024 эти телеканалы продолжат транслировать игры лиги, на которые не распространяется эксклюзив «Яндекс Плюса», пояснил представитель «Яндекса».
«Яндекс» занялся спортивными трансляциями с 2018 г. Первым его опытом стал показ зимних Олимпийских игр в Южной Корее в партнерстве с «Первым каналом». Затем интернет-компания договорилась с «Первым» о совместном показе в сети чемпионата мира по хоккею. А в конце 2018 г. «Яндекс» объявил о первых самостоятельных спортивных трансляциях: она приобрела эксклюзивные права на показ матчей российской Футбольной национальной лиги (первая лига). Суммы контрактов, их условия, а также сколько людей смотрят спорт на «Яндексе», компания не раскрывает.
В 2019 г. «Яндекс» вышел и в сегмент хоккейных трансляций: компания купила эксклюзивные права на показ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России сначала на три сезона (2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022), а затем продлила еще на два (2022/2023, 2023/2024). «Яндекс» и НХЛ не раскрывали стоимость этих контрактов. Но, как писали ранее «Ведомости», сумма сделки на три сезона (до 2022 г.) могла составить около $6 млн (порядка 582 млн руб.), а последующая, на два сезона до 2024 г., – еще порядка $6 млн.
Права на футбольные лиги стоят дороже, чем на хоккейные, из-за большей популярности этого вида спорта, отмечает Колесов. Так, с 2014 г. права на трансляцию Российской премьер-лиги принадлежат телеканалу «Матч ТВ» (входит в холдинг «Газпром-Медиа»). До 2022 г. канал ежегодно платил РПЛ 1,7 млрд руб. С 2022 г. условия контракта были изменены: согласно им, вещатель должен платить по 6,6 млрд руб. в первые два сезона и по 7,7 млрд руб. за два следующих.
У хоккейных лиг есть ярко выраженный региональный тренд в смотрении, обращает внимание Колесов. Например, за играми КХЛ активно следят в Магнитогорске, Челябинске, Ярославле, Казани, Уфе, где есть сильные хоккейные клубы, знает он. «Вероятно, за счет сделки “Яндекс” планирует расширить аудиторию своих медийных сервисов именно за счет региональной аудитории», – считает он.