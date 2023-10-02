Суд назначил новую экспертизу сделки по продаже российского Forbes

Российский Forbes в цифрах

Журнал Forbes выпускается в России с 2004 г. Более десяти лет изданием занималась дочерняя компания немецкого медиахолдинга Axel Springer. В 2015 г., после принятия годом ранее закона об ограничении долей иностранцев в российских СМИ до 20%, журнал купил Александр Федотов. В августе 2018 г. он продал его Магомеду Мусаеву.

В 2022 г. выручка юрлица АО «АС Рус Медиа» составила 436,6 млн руб., а чистый убыток – 104,3 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Среднюю аудиторию одного номера Forbes в России Mediascope не считает с 2018 г. Месячная аудитория сайта Forbes (десктопные и мобильные устройства), по данным Mediascope, составила в феврале 2023 г. 2,8 млн человек среди россиян старше 12 лет.