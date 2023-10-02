Суд назначил новую экспертизу сделки по продаже российского Forbes

Суд назначил новую экспертизу сделки по продаже российского ForbesЭксперты оценят доходы от использования брендов Forbes и Newsweek
Девятый арбитражный апелляционный суд 2 октября снова назначил повторную экспертизу стоимости акций АО «Ас Рус Медиа» (юрлицо издателя российской версии журнала Forbes). Ее проведением займется центр судебной экспертизы при Минюсте России, следует из решения суда. «Ведомости» направили запрос в российский Forbes.
В августе 2018 г. владевшее российской версией Forbes ООО «ФАФ Медиа», принадлежащее Александру Федотову, продало венчурному предпринимателю Мусаеву 95 обыкновенных и 5 привилегированных акций АО «АС Рус Медиа». Сумма сделки на тот момент официально не раскрывалась. Спустя год Федотов был признан банкротом, с 2021 г. аналогичную процедуру проходит и «ФАФ Медиа».
Весной 2022 г. конкурсный управляющий ООО «ФАФ Медиа» Валентина Чупринская подала заявление о признании сделки купли-продажи российского Forbes недействительной в Арбитражный суд Москвы. Согласно ее позиции, актив был продан ниже рыночной стоимости.
В августе 2022 г. суд отменил эту сделку. Ее сумма в 2018 г., как было указано в определении Арбитражного суда Москвы, составила 500 000 руб., что ниже номинальной стоимости акций – 68,9 млн руб. Оспариваемая сделка, как отмечалось там же, совершена с целью вывода активов (без потери контроля над ними) и уменьшения конкурсной массы, за счет которой возможно погашение требований кредиторов. Апелляционные жалобы на это решение в суд направили Мусаев, Федотов и АО «АС Рус Медиа».
В марте 2023 г. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции после получения результатов экспертизы, которую проводило АНО «Союзэкспертиза» при Торгово-промышленной палате России (ТПП). Согласно ей, стоимость акций АО «АС Рус Медиа» на 30 августа 2018 г. составила 1 руб., а чистых активов юрлица – «минус 245 млн руб.».
«По результатам судебной экспертизы установлено, что (в результате сделки по продаже Forbes. – "Ведомости") у общества выпал не единственный актив, как настаивает конкурсный управляющий, а единственный пассив, который тяготил должника на 245 млн руб.», – заявил тогда в суде представитель Мусаева.
Российский Forbes в цифрах
Журнал Forbes выпускается в России с 2004 г. Более десяти лет изданием занималась дочерняя компания немецкого медиахолдинга Axel Springer. В 2015 г., после принятия годом ранее закона об ограничении долей иностранцев в российских СМИ до 20%, журнал купил Александр Федотов. В августе 2018 г. он продал его Магомеду Мусаеву.
В 2022 г. выручка юрлица АО «АС Рус Медиа» составила 436,6 млн руб., а чистый убыток – 104,3 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Среднюю аудиторию одного номера Forbes в России Mediascope не считает с 2018 г. Месячная аудитория сайта Forbes (десктопные и мобильные устройства), по данным Mediascope, составила в феврале 2023 г. 2,8 млн человек среди россиян старше 12 лет.
Кассационную жалобу на это решение подало ООО «Помощь» (один из кредиторов АО «Ас Рус Медиа»). В июне 2023 г. Арбитражный суд Московского округа отменил решение апелляционного суда и направил его на новое рассмотрение в ту же инстанцию.
Мусаев утверждал, что после приобретения акций вложил в АО «Ас Рус Медиа» более 190 млн руб., отмечается в судебном решении: «При таких обстоятельствах им не раскрыты экономические мотивы приобретения акций убыточного общества с целью вложения в него столь существенной суммы денежных средств».
Кроме того, при проведении оценки стоимости акций АО «Ас Рус Медиа» не учитывалась оценка доходов от использования принадлежащих ему брендов, также указано в документе. Юрлицо является лицензиатом товарных знаков Forbes, Newsweek, «Ньюсуик», а также владельцем домена forbes.ru и брендов «Школа миллиардера», «Золотая сотня» и др.
Суд в данном случае логично предложил исходить при оценке из доходного метода, учитывающего будущие поступления, отмечает старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов: «Если компания еще не начала получать прибыль, это не значит, что будущие поступления, в том числе от использования брендов, не должны учитываться при оценке».
Среди перечисленных товарных знаков очевидной стоимостью обладают лишь сам бренд Forbes и домен forbes.ru, считает управляющий партнер коммуникационной группы PRT Глеб Сахрай: «Они действительно могут быть прибыльными, но оценка их стоимости зависит от многих факторов и может варьироваться от 30 руб. до 30 млн руб.».
Сделки, в рамках которых активы оцениваются в 1 руб. всегда требуют в суде очень серьезного обоснования, пояснил зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин. «Если оценка стоимости акций изменится и будут установлены злоупотребления при совершении сделки, не исключено появление уголовно-правового аспекта в этом споре», – резюмировал юрист.