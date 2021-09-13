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С владельца Forbes требуют состояние

Структура, предположительно связанная с семьей Сулеймана Керимова, делит прибыль от инвестиций в стартап Luminar стоимостью $6 млрд с Магомедом Мусаевым
Владислав Новый Мария Истомина Галина Казакулова
Максим Стулов / Ведомости

Они поспорили о необходимости выполнять устное соглашение, касающееся распределения прибыли от инвестиции в стартап Luminar, превышающей $270 млн

Компания Definition Services, которую связывают с семьей российского сенатора Сулеймана Керимова, весной 2021 г. инициировала судебный процесс в штате Делавер, США, с компанией владельца российской версии журнала Forbes Магомеда Мусаева. Спор касается доходов от продажи доли в компании – разработчике оборудования для беспилотных автомобилей Luminar Technologies, следует из материалов суда, с которыми ознакомились «Ведомости». Несколькими годами ранее, в 2016 г., Prosperity Investments LP (структура семьи Керимовых с острова Гернси) выделила $20 млн инвестиционному фонду GVA Auto, зарегистрированному в штате Делавер. Его задача была инвестировать в Luminar. В 2018 г. Prosperity Investments LP уступила свои инвестиции в GVA Auto компании Definition Services.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных