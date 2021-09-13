С владельца Forbes требуют состояние

Компания Definition Services, которую связывают с семьей российского сенатора Сулеймана Керимова, весной 2021 г. инициировала судебный процесс в штате Делавер, США, с компанией владельца российской версии журнала Forbes Магомеда Мусаева. Спор касается доходов от продажи доли в компании – разработчике оборудования для беспилотных автомобилей Luminar Technologies, следует из материалов суда, с которыми ознакомились «Ведомости». Несколькими годами ранее, в 2016 г., Prosperity Investments LP (структура семьи Керимовых с острова Гернси) выделила $20 млн инвестиционному фонду GVA Auto, зарегистрированному в штате Делавер. Его задача была инвестировать в Luminar. В 2018 г. Prosperity Investments LP уступила свои инвестиции в GVA Auto компании Definition Services.