В суде российский Forbes оценили в 1 рубль

18 августа 2022 г. Арбитражный суд Москвы полностью отменил сделку по продаже Forbes. Как было указано в определении Арбитражного суда Москвы, сумма сделки составила 500 000 руб. После этого апелляционные жалобы в суд направили Мусаев, Федотов и АО «АС Рус Медиа». В заявлении редакции Forbes, опубликованном на сайте издания 25 августа 2022 г., решение суда называлось «ошибочным». Также в нем отмечалось, что новый владелец взял на себя погашение огромных долгов компании (360 млн руб.), выплатил их в полном объеме и вывел компанию в прибыль по итогам 2021 г.