В суде российский Forbes оценили в 1 рубль

В суде российский Forbes оценили в 1 рубльРешение о признании недействительной сделки по продаже издания Магомеду Мусаеву отменено
Девятый арбитражный апелляционный суд 28 марта 2023 г. отменил решение арбитража о признании сделки по продаже российского журнала Forbes бизнесмену Магомеду Мусаеву недействительной, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Дело в Арбитражном суде Москвы рассматривалось по заявлению, поданному весной 2022 г. конкурсным управляющим ООО «ФАФ Медиа» Валентиной Чупринской. Она добивалась признания сделки купли-продажи российского Forbes недействительной, ссылаясь на то, что актив был продан ниже рыночной стоимости.
В августе 2018 г. владевшее российской версией Forbes ООО «ФАФ Медиа», принадлежащее Александру Федотову, продало венчурному предпринимателю Мусаеву 95 обыкновенных и 5 привилегированных акций АО «АС Рус Медиа» (юрлицо издателя российской версии журнала Forbes). Сумма сделки на тот момент официально не раскрывалась. Спустя год Федотов был признан банкротом, с 2021 г. аналогичную процедуру проходит и «ФАФ Медиа».
18 августа 2022 г. Арбитражный суд Москвы полностью отменил сделку по продаже Forbes. Как было указано в определении Арбитражного суда Москвы, сумма сделки составила 500 000 руб. После этого апелляционные жалобы в суд направили Мусаев, Федотов и АО «АС Рус Медиа». В заявлении редакции Forbes, опубликованном на сайте издания 25 августа 2022 г., решение суда называлось «ошибочным». Также в нем отмечалось, что новый владелец взял на себя погашение огромных долгов компании (360 млн руб.), выплатил их в полном объеме и вывел компанию в прибыль по итогам 2021 г.
В 2021 г. выручка юрлица АО «АС Рус Медиа» составила 872,3 млн руб., а чистая прибыль – 17,9 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Данные за 2022 г. пока не были опубликованы.
8 декабря Девятый арбитражный апелляционный суд назначил проведение независимой экспертизы стоимости сделки. Для этого суд из трех представленных организаций выбрал АНО «Союзэкспертиза» при Торгово-промышленной палате РФ. Экспертам, в частности, предстояло ответить на вопрос, какова была оценочная рыночная стоимость 100% пакета акций АО «АС Рус Медиа» на момент заключения сделки – 30 августа 2018 г.
В своем заключении, представленном во вторник, 28 марта, на заседании Девятого арбитражного апелляционного суда, «Союзэкспертиза» оценила акции АО «АС Рус Медиа» на 30 августа 2018 г. в 1 руб. Чистые активы АО «АС Рус Медиа», как отметил представитель оценщика, составляли «минус 245 млн руб.».
«По результатам судебной экспертизы установлено, что (в результате сделки по продаже Forbes. – “Ведомости”) у общества выпал не единственный актив, как настаивает конкурсный управляющий, а единственный пассив, который тяготил должника на 245 млн руб. Поэтому никакого вреда (в результате сделки по продаже Forbes. – “Ведомости”) нет», – заявил представитель Мусаева в суде.
Журнал Forbes выпускается в России с 2004 г. Более десяти лет изданием занималась дочерняя компания немецкого медиахолдинга Axel Springer. В 2015 г., после принятия годом ранее закона об ограничении доли иностранцев во владении российскими СМИ до 20%, журнал купил Александр Федотов. В августе 2018 г. он продал его Мусаеву.
Среднюю аудиторию одного номера Forbes в России Mediascope не считает с 2018 г. С июня 2022 г. по февраль 2023 г. журнал приостанавливал выпуск бумажной версии, но в марте 2023 г. он снова вышел в печать. Месячная аудитория сайта Forbes (десктопные и мобильные устройства), по данным Mediascope, составила в феврале 2023 г. 2,8 млн человек среди россиян старше 12 лет.
Оценка стоимости акций в 1 руб. объясняется тем, что сделка о переходе права собственности на какой-либо актив должна быть возмездной, говорит адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. «Поскольку имущественный комплекс российского журнала Forbes был обременен долгами, то он мог быть передан новому владельцу по минимальной, фактически формальной цене», – знает он.
Шансы конкурсного управляющего «ФАФ Медиа» в суде кассационной инстанции будут зависеть от того, насколько качественно была проведена оценка стоимости акций компании, считает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев: «Нужно перепроверить, были ли учтены все активы и пассивы на момент заключения сделки, какой была их стоимость».
Если оценка проведена корректно, то у «ФАФ Медиа» довольно низкие шансы оспорить решение апелляционного суда, резюмирует Журавлев.