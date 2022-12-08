Суд попросил оценить сделку по продаже российской версии Forbes

Редакция Forbes 25 августа опубликовала заявление, в котором решение суда называлось «ошибочным». «Суд проигнорировал тот факт, что новый владелец взял на себя погашение огромных долгов компании (360 млн рублей)», – говорилось в нем. Мусаев выплатил их в полном объеме и вывел компанию в прибыль по итогам 2021 г., резюмировали в Forbes. По итогам прошлого года выручка юрлица российской версии Forbes — АО «АС Рус Медиа» составила 872,3 млн руб., а чистая прибыль – 17,9 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».