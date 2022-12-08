Суд попросил оценить сделку по продаже российской версии Forbes

Суд попросил оценить сделку по продаже российской версии ForbesОценку проведет «Союзэкспертиза» при ТПП РФ
Девятый арбитражный апелляционный суд 8 декабря назначил проведение экспертизы стоимости сделки по продаже российской версии Forbes в августе 2018 г., передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Ходатайство о проведении экспертизы поступило от конкурсного управляющий «ФАФ Медиа» Александра Федотова, бывшего владельца издания. Из трех представленных организаций суд выбрал для экспертизы АНО «Союзэкспертиза» при Торгово-промышленной палате РФ. Экспертам, в частности, предстоит ответить на вопрос — какова была оценочная рыночная стоимость 100% пакета акций АО «АС Рус Медиа» на момент заключения сделки — 30 августа 2018 г.
В августе 2018 г. компания-владелец российской версии Forbes «ФАФ Медиа» продала венчурному предпринимателю Магомеду Мусаеву 95 обыкновенных и 5 привилегированных акций издательства журнала – АО «АС Рус Медиа». На тот момент сумма сделки не раскрывалась. Спустя год собственник «ФАФ Медиа» Александр Федотов был признан банкротом, с 2021 г. аналогичную процедуру проходит сама компания.
Весной этого года конкурсный управляющий «ФАФ Медиа» Валентина Чупринская подала заявление о признании сделки купли-продажи российского Forbes недействительной, следует из Единого реестра сведений о банкротстве. А 18 августа Арбитражный суд Москвы полностью отменил сделку. После этого апелляционные жалобы в суд направили ее текущий владелец Магомед Мусаев, учредитель прежней компании-владельца «ФАФ Медиа» Александр Федотов и АО «АС Рус Медиа».
Сумма сделки в 2018 г., как было указано в определении Арбитражного суда Москвы, составила 500 000 руб., что ниже номинальной стоимости акций – 68,9 млн руб. «Оспариваемая сделка совершена с целью вывода активов (без потери контроля над ними) и уменьшения конкурсной массы, за счет которой возможно погашения требований кредиторов», – поясняется там же.
Редакция Forbes 25 августа опубликовала заявление, в котором решение суда называлось «ошибочным». «Суд проигнорировал тот факт, что новый владелец взял на себя погашение огромных долгов компании (360 млн рублей)», – говорилось в нем. Мусаев выплатил их в полном объеме и вывел компанию в прибыль по итогам 2021 г., резюмировали в Forbes. По итогам прошлого года выручка юрлица российской версии Forbes — АО «АС Рус Медиа» составила 872,3 млн руб., а чистая прибыль – 17,9 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».
Forbes издается в России с 2004 г. Более десяти лет изданием журнала занималась дочерняя компания немецкого медиахолдинга Axel Springer. В 2015 г., после принятия годом ранее закона об ограничении доли иностранцев во владении российскими СМИ до 20%, журнал купил Александр Федотов. В августе 2018 г. он продал его Магомеду Мусаеву.
Среднюю аудиторию одного номера Forbes в России Mediascope не считает с 2018 г. В июне журнал приостановил выпуск своей бумажной версии. Месячная аудитория сайта Forbes (есть только десктопная версия), по данным Mediascope, составила в октябре 2022 г. 4,1 млн человек среди россиян старше 12 лет.