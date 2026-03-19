Суд в два раза снизил штраф юрлицу «Читай-город – Буквоеда» за пропаганду ЛГБТ

Суд в два раза снизил штраф юрлицу «Читай-город – Буквоеда» за пропаганду ЛГБТРешение было принято, поскольку организация занимается «общественно полезной деятельностью»
Забайкальский краевой суд частично изменил постановление суда первой инстанции в отношении ООО «Грамота» (одно из юрлиц крупнейшей в России книжной сети «Читай-город – Буквоед») и снизил назначенный ему административный штраф в два раза до 400 000 руб., следует из решения указанного суда.
В декабре 2025 г. Центральный районный суд Читы назначил данной компании штраф в размере 800 000 руб. за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения). В материалах дела указано, что проверка управления ФСБ по Забайкальскому краю в октябре 2025 г. выявила в розничном магазине сети реализацию книг «Ф.Б.», «Д.Б.» и «У.Л.Г.», где содержится указанная пропаганда.
Ранее гендиректор «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин заявлял о том, что в ряде регионов России в отношении структур сети заведены несколько административных дел из-за продаж художественных книг «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин (издательство «Азбука-Аттикус»), «Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури» Фредерика Бакмана (издательство «Синдбад») и «Незримые фурии сердца» Джона Бойна («Фантом-пресс»).
В Забайкальском краевом суде решение о снижении размера штрафа мотивировали тем, что привлекаемое к ответственности юрлицо занимается «общественно полезной деятельностью по реализации книжной продукции для детей и юношества», а также «учебной, просветительской и справочной литературы», отмечается в решении суда. Кроме того, магазин сети в Чите, в котором была проведена проверка, занимает «положение одного из немногих книготорговых предприятий» в городе, указано в документе.
Гендиректор «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин назвал решение Забайкальского краевого суда «честным и взвешенным», поскольку оно «помогает сохранить социально значимый бизнес в сложных экономических условиях». «Читай-город – Буквоед» всегда работает строго по закону и сразу исполняет все предписания, также отметил он: «Но привлечение к ответственности за продажу книг, которые официально не запрещены и изданы по закону, вызывает вопросы. Такой подход требует уточнения».