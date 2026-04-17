Россияне стали больше слушать классическую музыку

Россияне стали больше слушать классическую музыкуИнтерес к ней подогревают новые звезды, работающие в направлении «неоклассика», полагают эксперты
Количество прослушиваний классики в «Яндекс.Музыке» выросло в 2025 г. в 2,3 раза по сравнению с 2024 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе стримингового сервиса. Среднее число подписчиков, ежемесячно слушающих классическую музыку в сервисе, в 2025 г. выросло на 50% к 2024 г. и достигло 7 млн, добавил представитель «Яндекс.Музыки».
В то же время топ-5 самых прослушиваемых жанров по итогам 2025 г. остался неизменным. Чаще всего за указанный период в «Яндекс.Музыке» слушали:
поп-музыку (26,9% от общего числа прослушиваний),
рэп (21%),
электронная музыка (12,77%),
рок (6,98%).
Долю прослушиваний классики в «Яндекс.Музыке» не уточнили, отметив, что это направление в топ-10 не входит и пока остается «нишевым».
Рост интереса к классической музыке в самом сервисе связывают с популярностью «неоклассики» – медитативной музыки современных композиторов, вдохновленной классикой прошлых веков или минимализмом. В тройку самых прослушиваемых артистов направления классической музыки в 2025 г. попал проект продюсера и композитора Габриэля Кано Gacabe & Jecabe, мексиканец Gibran Alcocer и россиянин Александр Демидов. Все сочиняют и исполняют фортепианную музыку, Демидов также играет на скрипке.
Тенденцию роста интереса к классике подтверждают и в других стриминговых сервисах. На «Кион музыка» количество прослушиваний классики в 2025 г. выросло на 43%, число уникальных пользователей, выбирающих этот жанр, – на 39%, рассказал «Ведомостям» директор сервиса «Кион музыка» Даниил Крючков, но абсолютные значения не привел. Среди пользователей музыкального сервиса «Звук» спрос на классическую музыку в 2025 г. вырос почти 2,2 раза, рассказал «Ведомостям» главный редактор этого стриминга Влад Микеев, но абсолютные цифры также не раскрыл.
Один из главных факторов популярности классики – она востребована как фон для работы и учебы, а также как способ отвлечься от информационного шума, солидарны Крючков и Микеев. Другой фактор – произошло снижение «порога входа» – стриминговые сервисы формируют удобные подборки академических произведений, а современные обработки классических записей помогают привлекать молодую аудиторию, добавляет Крючков.
Стриминговые сервисы достаточно широко трактуют направление классической музыки, в частности, включая в нее и неоклассику, которая на самом деле является частью массовой культуры, говорит главный редактор информационного агентства «ИнтерМедиа» Евгений Сафронов. Однако, как отмечает эксперт, в последние годы в медиасфере действительно растет присутствие и более сложной, академической науки. Эти позитивные сдвиги, как считает Сафронов, связаны с увеличением финансирования оркестров, музыкальных театров, а также работой фондов, популяризирующих классику.