Лев Данилкин объяснил резонанс вокруг своей книги об Ирине Антоновой

Лев Данилкин объяснил резонанс вокруг своей книги об Ирине АнтоновойБиография директора ГМИИ многими воспринимается как драматический сериал
Реакция на книгу «Палаццо Мадамы» сама по себе любопытный социальный феномен – нон-фикшн о легендарном директоре ГМИИ Ирине Антоновой генерирует «абсолютно непредсказуемые радикальные мнения», отметил в интервью «Ведомостям» Лев Данилкин. Бестселлер уже разошелся тиражом в 46 000 экземпляров и вошел в шорт-лист премии «Большая книга».
Отчасти резонанс вокруг книги объясняется тем, что биография Антоновой воспринимается многими «как своего рода сериал», который питает национальную гордость, полагает автор: «[В этом сериале] одна отважная женщина с крайне непростым характером, одержимая заведомо нереализуемыми идеями, раз за разом выбирается из чудовищных, безвыходных ситуаций – и спасает свой музей».
Кроме того, оказалось, что достаточно широкий круг читателей воспринимает Антонову как ролевую модель – как «золотой стандарт стиля, политического поведения, достоинства, умения отстаивать национальные интересы», добавляет писатель.
«[Эта часть аудитории] читает «Палаццо Мадамы» как – условно – детские книжки в серии «Чему я могу научиться у...», – говорит Данилкин. – И это не какая-нибудь там Аспазия или маркиза де Помпадур, а наша современница, которая действовала в известных, длящихся по сей день обстоятельствах. И они обнаруживают, что им есть чему у нее научиться».
Ирина Антонова стала директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) в 1961 г. и возглавляла его более полувека. При ней ГМИИ стал проводить международные выставки-блокбастеры и превратился в одну из ведущих музейных институций страны. После отставки в 2013 г. Антонова была назначена президентом музея и занимала эту должность вплоть до своей смерти в 2020-м – ее не стало в возрасте 98 лет.
Книга Льва Данилкина «Палаццо Мадамы», вышедшая в конце 2025 г. в издательстве «Альпина», рассказывает о жизни Антоновой через серию эссе – каждая глава рифмует тот или иной шедевр мирового искусства из коллекции ГМИИ (или выставлявшийся в музее в рамках временных экспозиций) с эпизодом из биографии директора. Нон-фикшн вызвал самые полярные отклики – от восторженных до резко отрицательных.
Лев Данилкин – бывший литературный обозреватель журнала «Афиша», лауреат «Большой книги» за биографию Ленина «Пантократор солнечных пылинок» (2017). Также на его счету нон-фикшн о писателе Александре Проханове («Человек с яйцом») и Гагарине («Пассажир с детьми»).