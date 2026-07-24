Лев Данилкин объяснил резонанс вокруг своей книги об Ирине Антоновой

Ирина Антонова стала директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) в 1961 г. и возглавляла его более полувека. При ней ГМИИ стал проводить международные выставки-блокбастеры и превратился в одну из ведущих музейных институций страны. После отставки в 2013 г. Антонова была назначена президентом музея и занимала эту должность вплоть до своей смерти в 2020-м – ее не стало в возрасте 98 лет.