Техногиганты о готовности платить за обучение ИИ на контенте: «И да, и нет!»На ВЭФ обсудили взаимодействие медиакомпаний и разработчиков нейросетей
Вопрос баланса интересов правообладателей и разработчиков ИИ – на сегодня один из самых острых в медиаиндустрии, заявил, выступая в среду, 2 сентября, на сессии ВЭФ «Суверенный ИИ: вымысел или реальность» гендиректор холдинга «Газпром-медиа» (ГПМ) Александр Жаров. По его словам, одна из проблем – технически проверить, какой именно контент был использован для обучения нейросети, невозможно.
Вопрос многоуровневый, и требует такого же решения, уверен Жаров. Первый уровень, как отметил гендиректор ГМП, – этический: владельцы датасетов должны уведомлять медиакомпании о том, что их контент используется для обучения ИИ: «Это должна быть добровольная договоренность. Второй уровень – организационный. Должна появиться структура, по аналогии с Российским авторским обществом, которая выработает четкую модель сборов для выплат владельцам интеллектуальной собственности, и впоследствии будет взаимодействовать с отечественными датасетами».
Отвечая на вопрос модератора сессии, а готовы ли разработчики ИИ платить правообладателям, директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Т-Технологии» Алексей Шпильман заявил буквально: «И да, и нет!» Шпильман подтвердил слова Жарова о том, что понять, на чем обучается нейросеть, практически невозможно: «Это то, с чем надо очень быстро сейчас разбираться. Авторам пока придется потерпеть».
Член правления «Яндекс Рус» Тигран Худавердян отметил, что эта проблема актуальна сейчас не только для авторов, но и, к примеру, для программистов, и это тенденция – общемировая. «И я не понимаю, как решить проблему на национальном уровне. Во-первых, ИИ де-факто – общемировой, и китайские модели, к примеру, обучаются на всех мировых данных, включая российские. Во-вторых, давайте представим ситуацию, что разработчикам ИИ надо будет платить за обучение на контенте прямо сейчас, и окажется, что 95% денег будет выплачиваться не российским, а зарубежным правообладателям». При этом Худавердян выразил надежду, что вопрос о взаимодействии разработчиков ИИ и медиакомпаний будет все же как-то решен «на общемировом уровне».
Действующая редакция закона об ИИ не считает нарушением авторских и смежных прав анализ закономерностей, сравнение и классификацию информации, содержащейся в охраняемых произведениях. Она также разрешает делать краткосрочные копии таких материалов в памяти компьютера для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей. Для этого разработчик должен получить экземпляр произведения законным путем либо использовать общедоступный объект.
Разработать поправки в законодательство, которые призваны защитить интересы правообладателей при использовании контента для ИИ, поручил правительству и объединениям правообладателей президент Владимир Путин, писали ранее «Ведомости». По оценке НИУ ВШЭ, совокупные потери авторов и других правообладателей от использования генеративного контента в ближайшие пять лет, с 2025 по 2030 г., могут достигнуть 1 трлн руб.
Проработку вопросов регулирования сферы ИИ, в том числе его обучение на авторском контенте, сейчас ведут сразу несколько рабочих групп. Это, в частности, рабочая группа при президентском совете по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, который возглавляет депутат Павел Крашенников. Еще одна рабочая группа для решения указанных вопросов – «Медиаиндустрия и авторское право» – сформирована на базе правительственной подкомиссии по развитию ИИ. Подготовка предложений, как ожидается, должна быть завершена осенью, говорил ранее «Ведомостям» Крашенинников. В ходе сессии на ВЭФ Александр Жаров спрогнозировал, что урегулирование вопроса использования контента для обучения нейросетей может занять два года.