Техногиганты о готовности платить за обучение ИИ на контенте: «И да, и нет!»

Член правления «Яндекс Рус» Тигран Худавердян отметил, что эта проблема актуальна сейчас не только для авторов, но и, к примеру, для программистов, и это тенденция – общемировая. «И я не понимаю, как решить проблему на национальном уровне. Во-первых, ИИ де-факто – общемировой, и китайские модели, к примеру, обучаются на всех мировых данных, включая российские. Во-вторых, давайте представим ситуацию, что разработчикам ИИ надо будет платить за обучение на контенте прямо сейчас, и окажется, что 95% денег будет выплачиваться не российским, а зарубежным правообладателям». При этом Худавердян выразил надежду, что вопрос о взаимодействии разработчиков ИИ и медиакомпаний будет все же как-то решен «на общемировом уровне».