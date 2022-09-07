«Мы снова конкурируем не друг с другом, а с пиратами»

«Иви», запущенная финансистом Олегом Тумановым в 2010 г., была одним из первых легальных видеосервисов в России. То было время расцвета пиратов, которые и являлись главными конкурентами легальных сервисов. За 12 последних лет российский рынок видеосервисов вырос до 45,9 млрд руб. (по итогам 2021 г.), «Иви» долгие годы была его крупнейшим игроком. По итогам первых шести месяцев нынешнего года лидерство перешло к «Кинопоиску», который принадлежит интернет-компании «Яндекс» (у «Иви» – 22%), следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». В апреле Туманов передал операционное управление компанией своему заму Николаю Василькову. В своем первом после назначения интервью новый гендиректор «Иви» рассказал, чем компания ответит на потерю лидерства, о стратегии развития в новых условиях, угрозах и вызовах для видеосервисов.