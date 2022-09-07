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«Мы снова конкурируем не друг с другом, а с пиратами»

Гендиректор видеосервиса «Иви» Николай Васильков о новой стратегии развития бизнеса, новых угрозах и вызовах
Мария Истомина
Николай Васильков, гендиректор видеосервиса «Иви» / Максим Стулов / Ведомости

«Иви», запущенная финансистом Олегом Тумановым в 2010 г., была одним из первых легальных видеосервисов в России. То было время расцвета пиратов, которые и являлись главными конкурентами легальных сервисов. За 12 последних лет российский рынок видеосервисов вырос до 45,9 млрд руб. (по итогам 2021 г.), «Иви» долгие годы была его крупнейшим игроком. По итогам первых шести месяцев нынешнего года лидерство перешло к «Кинопоиску», который принадлежит интернет-компании «Яндекс» (у «Иви» – 22%), следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». В апреле Туманов передал операционное управление компанией своему заму Николаю Василькову. В своем первом после назначения интервью новый гендиректор «Иви» рассказал, чем компания ответит на потерю лидерства, о стратегии развития в новых условиях, угрозах и вызовах для видеосервисов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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