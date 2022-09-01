Ivi запустит мобильную подписку, как у Netflix

Ivi был лидером российского рынка видеосервисов, но по итогам января – июня 2022 г. уступил первенство принадлежащему «Яндексу» «Кинопоиску», который занял 24% рынка против 22% у ivi, следует из данных «ТМТ консалтинга». Весь рынок за указанный период аналитики этой компании оценили в 32,6 млрд руб. (учтена и выручка операторских видеосервисов). Мобильная аудитория ivi на конец 2021 г., по данным «ТМТ консалтинга», составляла половину от общего количества уникальных пользователей сервиса, аудитория web-версии – около 30%, Smart ТВ – 20%. При этом пользователи Smart TV проводили значительно больше времени за просмотром фильмов и сериалов – на них пришлось около 70% от всего времени видеопросмотров на ivi. Но на наиболее многочисленную аудиторию мобильных пользователей пришлось всего около 17% времени, на web-просмотры – 13%. Более свежих данных в «ТМТ консалтинге» предоставить не смогли.