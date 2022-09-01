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Ivi запустит мобильную подписку, как у Netflix

Видеосервис, утративший в июле лидерство, меняет стратегию развития
Мария Истомина
У конкурирующих с ivi крупных видеосервисов мобильная подписка как отдельный продукт отсутствует / Максим Стулов / Ведомости

Видеосервис ivi меняет стратегию развития, одно из ключевых ее направлений – ставка на увеличение мобильной аудитории и времени, которое она проводит за просмотром контента ivi на смартфоне, рассказал собеседник «Ведомостей», близкий к руководству компании. Информацию подтвердил «Ведомостям» и собеседник, близкий к акционерам видеосервиса. Сделать это, как говорит последний, планируется за счет запуска мобильной подписки. Ее планируется запустить на этой неделе, стоимость составит 99 руб., что почти в 4 раза ниже текущей цены за доступ к контенту видеосервиса – 399 руб. в месяц (дает доступ ко всем типам устройств). В ivi отказались комментировать информацию об изменении стратегии и запуске мобильной подписки.

Ivi был лидером российского рынка видеосервисов, но по итогам января – июня 2022 г. уступил первенство принадлежащему «Яндексу» «Кинопоиску», который занял 24% рынка против 22% у ivi, следует из данных «ТМТ консалтинга». Весь рынок за указанный период аналитики этой компании оценили в 32,6 млрд руб. (учтена и выручка операторских видеосервисов). Мобильная аудитория ivi на конец 2021 г., по данным «ТМТ консалтинга», составляла половину от общего количества уникальных пользователей сервиса, аудитория web-версии – около 30%, Smart ТВ – 20%. При этом пользователи Smart TV проводили значительно больше времени за просмотром фильмов и сериалов – на них пришлось около 70% от всего времени видеопросмотров на ivi. Но на наиболее многочисленную аудиторию мобильных пользователей пришлось всего около 17% времени, на web-просмотры – 13%. Более свежих данных в «ТМТ консалтинге» предоставить не смогли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных