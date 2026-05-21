«Грязные деньги»: очень неджентльменские дела

Ричи отодвигает категорию целеполагания на второй план, рассудив, что для авантюрного жанра не так уж важно, для чего герои что-то делают, если они делают это красиво, с шиком и огоньком. Он хочет продемонстрировать профессионалов за работой, но вместо того, чтобы, собственно, взять и показать это, долго собирается с духом, превращая первый час 90-минутного фильма в чрезмерно затянутую экспозицию. Закадровый голос Рэйчел, которая является тут рассказчиком, бесконечно много говорит, какие в ее команде классные профессионалы и как у них все схвачено. Поэтапно излагает план действий, объясняя то, что и так было бы понятно, сделай автор ставку на киноязык, а не на отвлеченный монолог. Умолкает этот голос лишь затем, чтобы передать эстафету внутрикадровым персонажам, которые подхватывают ее с полуслова и с той же невыносимо самодовольной интонацией продолжают объяснять, перечислять, классифицировать. Бронко – спец по эвакуации, запугиванию и саботажу. Сид – запоминаем и не путаем! – по провокации, подкупу и слежке. Оба круты, как Чак Норрис в серии известных анекдотов. И у каждого в подчинении другие профессионалы, чьи имена и специализации Ричи считает нужным подробно перечислить, как и весь транспорт, который стоит в гараже у героев, и весь их оружейный арсенал.