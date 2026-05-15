«Берлинский герой»: сбежавшая электричка

«Берлинский герой»: сбежавшая электричкаНа Okko вышла комедия Вольфганга Беккера – режиссера фильма «Гуд бай, Ленин!»
Германия готовится отмечать 30-летие падения Берлинской стены, 2019 год. В поисках подходящего сюжета журналист Ландманн (Леон Улльрих – «Вавилон-Берлин») раскапывает в архивах Штази полузабытую (на самом деле полностью вымышленную авторами фильма) историю о том, как в далеком 1984 году на железнодорожной станции Фридрихштрассе неправильно перевели стрелку и электричка с ничего не подозревающими пассажирами уехала из Восточного Берлина прямиком в Западный. В документах виновником происшествия значится стрелочник Михаэль Хартунг (Чарли Хюбнер, в Германии известный в первую очередь по телесериалу «Телефон полиции – 110», а за ее пределами – по эпизодической роли в «Жизни других»), и Ландманн решает найти скромного героя, 35 лет назад устроившего самый массовый за всю историю побег из ГДР.
Тот оказывается 57-летним лохматым увальнем, который держит безнадежно убыточный салон видеопроката и прямо в нем и живет среди старых кинопостеров, дисков с фильмами и пластинок с немецким постпанком. То, что его поступок был не актом сопротивления, а простым головотяпством, понятно более или менее с самого начала (в том числе из рекламного синопсиса). Но, соблазнившись предложением журналиста, готового заплатить за интересную историю, Михаэль говорит то, что интервьюер хочет услышать, в надежде, что на этом все и закончится. Все, однако, только начинается: статья Ландманна становится сенсацией, и вот уже героя зовут на популярное ток-шоу, о его мнимом подвиге пишут книгу и готовят сериал, а окончательным актом канонизации в качестве борца с коммунистической диктатурой должно стать выступление с речью в бундестаге. Вдобавок в него влюбляется интересная прокурорша (Кристина Пауль – «Солнце ацтеков»), которая девочкой ехала в той самой электричке.