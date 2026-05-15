«Берлинский герой»: сбежавшая электричка

Тот оказывается 57-летним лохматым увальнем, который держит безнадежно убыточный салон видеопроката и прямо в нем и живет среди старых кинопостеров, дисков с фильмами и пластинок с немецким постпанком. То, что его поступок был не актом сопротивления, а простым головотяпством, понятно более или менее с самого начала (в том числе из рекламного синопсиса). Но, соблазнившись предложением журналиста, готового заплатить за интересную историю, Михаэль говорит то, что интервьюер хочет услышать, в надежде, что на этом все и закончится. Все, однако, только начинается: статья Ландманна становится сенсацией, и вот уже героя зовут на популярное ток-шоу, о его мнимом подвиге пишут книгу и готовят сериал, а окончательным актом канонизации в качестве борца с коммунистической диктатурой должно стать выступление с речью в бундестаге. Вдобавок в него влюбляется интересная прокурорша (Кристина Пауль – «Солнце ацтеков»), которая девочкой ехала в той самой электричке.