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«Репортеры без границ» и The Bell поддержали журналистов «Ведомостей»

Ведомости

Международная организация «Репортеры без границ» прокомментировала ситуацию в редакции «Ведомостей». «Вмешательство в редакционную политику "Ведомостей" – это новый удар по независимой журналистике в России, который уже наблюдался при приобретении "Коммерсанта". Мы осуждаем давление, оказываемое на сотрудников "Ведомостей", и предлагаем им нашу поддержку», – сказала руководитель восточноевропейского отделения организации Жанна Кавелье.

В заявлении также говорится, что вмешательство в редакционную политику «Ведомостей» свидетельствует о попытках властей взять под контроль российские СМИ. «Репортеры без границ» встревожены этим, отметила организация. Кроме того, она считает абсурдным запрет на публикацию данных «Левада-центра».

В сообщении «Репортеров без границ» также отмечается, что Россия в 2020 г. заняла 149-е место из 180 в мировом индексе свободы прессы.

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В поддержку журналистов «Ведомостей» высказалась и редакция The Bell. «Мы выражаем поддержку коллегам из "Ведомостей" и считаем настоящей пандемией то, что происходит в России с независимыми средствами массовой информации, без которых невозможно конструктивное взаимодействие власти и общества», – говорится в заявлении.

В конце марта исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» был назначен Андрей Шмаров. Это произошло после того, как редакции было объявлено о том, что АО «Бизнес ньюс медиа», издающее газету «Ведомости», приобретают бизнесмены Константин Зятьков и Алексей Голубович. Сделка еще не закрыта.

Конфликт журналистов «Ведомостей» со Шмаровым начался после первой встречи с коллективом из-за его ответов на некоторые принципиальные вопросы. В частности, он говорил, что готов предоставить новым владельцам «Ведомостей» возможность редактировать материалы в газете. После попытки Шмарова поменять заголовок к публикации о продаже «Роснефтью» активов в Венесуэле конфликт усилился. Шмаров объяснил смену заголовка на противоположный по смыслу тем, что тренировался работать в админке сайта. Через несколько дней Шмаров снял колонку Константина Сонина о «Роснефти» в разделе «Мнения». Несколько дней назад он запретил упоминать данные «Левада-центра» в материалах «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных