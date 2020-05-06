Телеканалы и соцсети выборочно запустили сайты без видео
Операторы связи не получили полный список IP-адресов текстовых версий сайтов социальный сетей и телеканалов, к которым с 6 мая должны были предоставить бесплатный доступ. От создания сайтов без видео отказались телеканалы «Национальной медиа группы» (НМГ, куда входят «Рен-ТВ», «Пятый канал», «СТС Медиа»), об их запуске не объявили социальные сети, пишет «Коммерсантъ».
Минкомсвязь обязала крупнейшие телеканалы и социальные сети создать версии сайтов без видео для тестирования бесплатного доступа к социально значимым сайтам, которое проводится с 1 апреля по 1 июля. В список социально значимых вошел 391 сайт. Как рассказал газете собеседник на одном из телеканалов, ни Минкомсвязь, ни операторы не предоставили технических требований к сайтам без видео. В апреле заместитель министра Алексей Волин в ответ на замечания со стороны участников рынка о технической неготовности проекта выразил уверенность, что из списка социально значимых никто выходить не будет и каналы «решат этот вопрос».
Сайты без видео подготовили телеканалы «Газпром-медиа», «Первый канал», «Звезда», ВГТРК. Как рассказал газете первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, модель сайта без видео и аудио несет с собой риски для телерадиохолдинга. По его словам, «аудитория может предпочесть версии без рекламы и пользоваться ими в долгосрочной перспективе». В НМГ изданию сообщили, что текстовые версии сайтов телеканалов «противоречат деятельности каналов мультиплекса», но выразили готовность менять параметры трансляции видео. Среди интернет-холдингов о подготовке сайтов «В контакте» и «Одноклассники» без видео заявила только Mail.ru Group. «Яндекс» о таком намерении не сообщал. По словам одного из собеседников газеты, участники рынка хотят, чтобы в окончательный перечень вошли только сайты госорганов, а иные сайты были из него исключены.
По словам источника газеты в одном из телеком-операторов, фиксированные сети домашнего интернета технически не готовы тарифицировать ресурсы по IP-адресам. Как альтернативный вариант операторы предлагали ввести специальный социальный тариф, который бы давал абонентам доступ к любым ресурсам на ограниченной скорости 1 Мбит/с. По словам гендиректора Института исследования интернета Карена Казаряна, Роскомнадзор предлагал создать сеть доставки контента (CDN), где бы располагались облегченные версии сайтов, но для такой инфраструктуры потребуется финансирование. Гендиректор CDNVideo Ярослав Городецкий уверен, что дать бесплатный доступ к CDN для операторов будет «проще и дешевле, чем к сотням серверов на разных хостингах». Ранее потери операторов связи от реализации проекта по бесплатному доступу к социально значимым интернет-ресурсам оценили в 150–200 млрд рублей.