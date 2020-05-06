Телеканалы и соцсети выборочно запустили сайты без видео

Сайты без видео подготовили телеканалы «Газпром-медиа», «Первый канал», «Звезда», ВГТРК. Как рассказал газете первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, модель сайта без видео и аудио несет с собой риски для телерадиохолдинга. По его словам, «аудитория может предпочесть версии без рекламы и пользоваться ими в долгосрочной перспективе». В НМГ изданию сообщили, что текстовые версии сайтов телеканалов «противоречат деятельности каналов мультиплекса», но выразили готовность менять параметры трансляции видео. Среди интернет-холдингов о подготовке сайтов «В контакте» и «Одноклассники» без видео заявила только Mail.ru Group. «Яндекс» о таком намерении не сообщал. По словам одного из собеседников газеты, участники рынка хотят, чтобы в окончательный перечень вошли только сайты госорганов, а иные сайты были из него исключены.