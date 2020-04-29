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НМГ бесплатно покажет рекламу малого и среднего бизнеса

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Национальная медиа группа (НМГ) запустила социальный проект #немаловажный по поддержке малого и среднего бизнеса, сообщил холдинг. До конца мая каналы холдинга («Рен ТВ» «Пятый канал», СТС, «Домашний», «Че», CTC Love) будут ежедневно показывать в эфире рекламные ролики предпринимателей.

Всего планируется около 1000 выходов таких роликов, уточнил представитель НМГ. Также ролики будут размещаться на интернет-ресурсах холдинга и в специальном аккаунте Instagram. Для самих предпринимателей это размещение будет бесплатным, партнером проекта стал банк «Открытие». 

«Сегодня большинство малых и средних бизнесов переживают крайне сложный период, — говорит гендиректор НМГ Ольга Паскина. — Мы хотим поддержать тех, кто не сдается и продолжает свою деятельность, сохраняя рабочие места». «Мы знаем, как важно быть надежным партнером в хорошее время и особенно важно оставаться им в непростое. И мы помогаем тем, кто нашел силы двигаться вперед», — заявила заместитель президента – председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова. 

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НМГ стал первым телехолдингом, который пообещал выделить часть эфира под безвозмездное продвижение малого и среднего бизнеса в период пандемии. До этого свои ресурсы по продвижению пообещали предпринимателям интернет-компании и операторы связи. Так, «В контакте» и «Одноклассники» удвоили бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса, сервис объявлений «Юла» открыл бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц и т.д. Всего Mail.ru Group пообещала потратить на поддержку предпринимателей 1 млрд руб. О поддержке малого и среднего бизнеса, о выделении ресурсов на его продвижение заявил «Яндекс». МТС создал специальную карту «Мнеблизко» с указанием предпринимателей, которые продолжают работать и предоставлять свои услуги и товары через интернет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных