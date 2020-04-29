НМГ бесплатно покажет рекламу малого и среднего бизнеса
Национальная медиа группа (НМГ) запустила социальный проект #немаловажный по поддержке малого и среднего бизнеса, сообщил холдинг. До конца мая каналы холдинга («Рен ТВ» «Пятый канал», СТС, «Домашний», «Че», CTC Love) будут ежедневно показывать в эфире рекламные ролики предпринимателей.
Всего планируется около 1000 выходов таких роликов, уточнил представитель НМГ. Также ролики будут размещаться на интернет-ресурсах холдинга и в специальном аккаунте Instagram. Для самих предпринимателей это размещение будет бесплатным, партнером проекта стал банк «Открытие».
«Сегодня большинство малых и средних бизнесов переживают крайне сложный период, — говорит гендиректор НМГ Ольга Паскина. — Мы хотим поддержать тех, кто не сдается и продолжает свою деятельность, сохраняя рабочие места». «Мы знаем, как важно быть надежным партнером в хорошее время и особенно важно оставаться им в непростое. И мы помогаем тем, кто нашел силы двигаться вперед», — заявила заместитель президента – председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.
НМГ стал первым телехолдингом, который пообещал выделить часть эфира под безвозмездное продвижение малого и среднего бизнеса в период пандемии. До этого свои ресурсы по продвижению пообещали предпринимателям интернет-компании и операторы связи. Так, «В контакте» и «Одноклассники» удвоили бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса, сервис объявлений «Юла» открыл бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц и т.д. Всего Mail.ru Group пообещала потратить на поддержку предпринимателей 1 млрд руб. О поддержке малого и среднего бизнеса, о выделении ресурсов на его продвижение заявил «Яндекс». МТС создал специальную карту «Мнеблизко» с указанием предпринимателей, которые продолжают работать и предоставлять свои услуги и товары через интернет.