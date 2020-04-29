НМГ бесплатно покажет рекламу малого и среднего бизнеса

НМГ стал первым телехолдингом, который пообещал выделить часть эфира под безвозмездное продвижение малого и среднего бизнеса в период пандемии. До этого свои ресурсы по продвижению пообещали предпринимателям интернет-компании и операторы связи. Так, «В контакте» и «Одноклассники» удвоили бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса, сервис объявлений «Юла» открыл бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц и т.д. Всего Mail.ru Group пообещала потратить на поддержку предпринимателей 1 млрд руб. О поддержке малого и среднего бизнеса, о выделении ресурсов на его продвижение заявил «Яндекс». МТС создал специальную карту «Мнеблизко» с указанием предпринимателей, которые продолжают работать и предоставлять свои услуги и товары через интернет.