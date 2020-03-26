Mail.ru Group анонсировала программу поддержки бизнеса

Ранее Mail.ru Group вместе с «Яндексом», Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) образовали альянс по борьбе с коронавирусом. Обе технологические компании заявили, что готовы задействовать как сетевые ресурсы, так и сервисы доставки и транспорта для сдерживания коронавируса. «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» уже объявили о создании фонда поддержки водителей и курьеров, средства из него предназначены для работников, у которых диагностировали коронавирус или кого поместили на карантин из-за контактов с больными.