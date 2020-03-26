Mail.ru Group анонсировала программу поддержки бизнеса
Mail.ru Group предоставит бонусы в своих сервисах для малых и средних предпринимателей (МСП), чтобы поддержать бизнес во время распространения коронавируса, указано в обращении компании. Особые условия будут действовать в рекламных кабинетах соцсетей «В контакте» и «Одноклассники», службах заказа такси «Ситимобил» и размещения объявлений «Юла» и в других компаниях группы.
Кафе и рестораны, которые впервые подключатся к службе доставки Delivery Club, будут работать с ними с пониженной комиссией, а также получат бонусное продвижение в рекламных кабинетах соцсетей «В контакте» и «Одноклассники». От комиссий откажется агентство недвижимости «33 слона», сэкономленные средства перейдут риелторам и агентствам. Общий объем бонусов МСП составит 1 млрд руб., утверждают в Mail.ru Group.
Водители «Ситимобил», заразившиеся коронавирусом или контактировавшие с больными пассажирами, также получат компенсацию. Ее сумма будет рассчитываться из времени простоя по болезни или карантину.
Ранее Mail.ru Group вместе с «Яндексом», Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) образовали альянс по борьбе с коронавирусом. Обе технологические компании заявили, что готовы задействовать как сетевые ресурсы, так и сервисы доставки и транспорта для сдерживания коронавируса. «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» уже объявили о создании фонда поддержки водителей и курьеров, средства из него предназначены для работников, у которых диагностировали коронавирус или кого поместили на карантин из-за контактов с больными.