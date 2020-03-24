Акционеры «Альфа-групп» передадут годовую прибыль А1 на борьбу с коронавирусом
Годовая прибыль инвестицонной компании А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) будет передана оперативному штабу по противодействию коронавируса, говорится в заявлении «Альфа-групп». Решение было принято акционерами «Альфа-групп», пожертвование оценивается в 1 млрд руб. Деньги будут направлены на неотложные меры правительства и на «поддержку тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи».
Консорциум «Альфа-групп» принадлежит Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву. Президент «Альфа-групп» Вадим Зингман призвал другие крупные компании, банки и промышленные предприятия последовать примеру. 23 марта о пожертвованиях в связи с коронавирусом объявил благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина: фонд перечислит 1 млрд руб. некоммерческим организациям, которые оказывают помощь социально незащищенным гражданам.
Ранее предприниматель Олег Дерипаска обращал внимание на распространение коронавируса в стране. В своем канале в Telegram он утверждал, что единственно правильным решением для России будет введение полного карантина. Неконтролируемое распространение инфекции, по его мнению, будет иметь для власти более серьезные последствия, чем развал СССР в 1991 г. К данному моменту в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом, при этом мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным отметил, что реальной картины распространения коронавируса нет.