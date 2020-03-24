Акционеры «Альфа-групп» передадут годовую прибыль А1 на борьбу с коронавирусом

Ранее предприниматель Олег Дерипаска обращал внимание на распространение коронавируса в стране. В своем канале в Telegram он утверждал, что единственно правильным решением для России будет введение полного карантина. Неконтролируемое распространение инфекции, по его мнению, будет иметь для власти более серьезные последствия, чем развал СССР в 1991 г. К данному моменту в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом, при этом мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным отметил, что реальной картины распространения коронавируса нет.