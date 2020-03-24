Собянин: реальной картины распространения коронавируса нет

Власти Москвы и Подмосковья 23 марта ввели дополнительные меры борьбы с коронавирусом. Лицам старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания (такие, как сахарный диабет, астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания; перенесенные ранее инфаркт или инсульт), с 26 марта по 14 апреля запретили выходить на улицу, кроме как в магазин и аптеку. Власти пообещали компенсировать этим гражданам расходы, связанные с вынужденным карантином. Жителям Москвы разово выплатят 4000 руб., Подмосковья – 3000 руб. Половина суммы при этом будет перечислена авансом, другая часть – после окончания режима самоизоляции при условии его соблюдения. Помимо этого власти Москвы и Подмосковья временно отменили льготы на проезд школьников в общественном транспорте. Аналогичные меры Мишустин предложил ввести в регионах.