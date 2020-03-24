Собянин: реальной картины распространения коронавируса нет
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что реальной картины распространения коронавируса нет, передает «РИА Новости». «Реальной картины и в мире никто не знает», – заявил Собянин. Не все регионы понимают, как бороться с коронавирусом, добавил он. Объем тестирования очень низкий, отметил мэр.
В России за прошедшие сутки выявлено 57 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 регионах страны, сообщил оперативный штаб. Общее число зараженных увеличилось до 495 человек. После выздоровления из больниц выписаны 22 человека.
Большинство новых случаев являются завозными, отметили в штабе. По числу заболевших коронавирусом среди российских регионов лидируют Москва (290 случаев), Московская область (35 случаев) и Санкт-Петербург (21 случай). Также новые случаи выявлены в Свердловской области (13 случаев), Самарской области (13 случаев). По семь случаев – в Нижегородской, Калининградской, Кировской областях, а также в Якутии и Татарстане. Число новых случаев в России во вторник оказалось меньше, чем в понедельник, 23 марта, когда сообщалось о рекордном значении – 71 заболевшем.
В Москве динамика заражения коронавирусом высокая, наличие коронавируса подозревается приблизительно у 500 человек, сказал Собянин. «Реально где-то 80–90% подтвердится», – считает он. Собянин отметил, что многие вернувшиеся из-за границы не проходили тестирование на коронавирус, приняв решение о двухнедельном карантине.
Случаев смерти от коронавируса в России не зафиксировано, отмечает штаб. Однако ранее в Москве умерла пожилая женщина, у которой был выявлен коронавирус. По утверждению Минздрава, причиной смерти был оторвавшийся тромб.
Власти Москвы и Подмосковья 23 марта ввели дополнительные меры борьбы с коронавирусом. Лицам старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания (такие, как сахарный диабет, астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания; перенесенные ранее инфаркт или инсульт), с 26 марта по 14 апреля запретили выходить на улицу, кроме как в магазин и аптеку. Власти пообещали компенсировать этим гражданам расходы, связанные с вынужденным карантином. Жителям Москвы разово выплатят 4000 руб., Подмосковья – 3000 руб. Половина суммы при этом будет перечислена авансом, другая часть – после окончания режима самоизоляции при условии его соблюдения. Помимо этого власти Москвы и Подмосковья временно отменили льготы на проезд школьников в общественном транспорте. Аналогичные меры Мишустин предложил ввести в регионах.
Ранее в Москве и Московской области были запрещены любые массовые мероприятия на улице, а в зданиях – с числом участников более 50 человек. С 21 марта были переведены на домашнее обучение учащиеся школ и учреждений допобразования.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире всего зафиксировано более 332 900 случаев заболевания коронавирусом. Из них свыше 14 500 случаев закончились летальным исходом. Наибольшее число заболевших в Китае (81 601 человек), Италии (59 138), Испании (28 572), Иране (21 638), Германии (24 774), США (31 573) и Франции (15 821).