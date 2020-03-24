Крупные банки активно запускают «коронавирусные» продукты и акции
Розничные банки не упускают шанс использовать опасные события для продвижения своих продуктов и привлечения новых клиентов. Как только стало понятно, что ситуация с коронавирусом в России принимает серьезный оборот, банковский маркетологи взялись за дело. Уже на прошлой неделе розничные банки предложили клиентам плоды их труда. Это специальные продукты и акции, в том числе для людей на карантине.
Скидки и кэшбэки на карантине
МКБ с 18 марта ввел новую категорию покупок для начисления повышенного балла по картам с программой лояльности «МКБ бонус» под названием «на карантине». Она включает траты клиентов на еду, доставленную из ресторанов быстрого питания, покупку видеоигр, а также расходы в онлайн-кинотеатрах. В зависимости от уровня программы лояльности клиенты получают традиционные 5-7% от потраченной суммы. Ежемесячный лимит начислений зависит от уровня программы и учитывает все полученные клиентом поощрения (приветственный бонус, баллы за выпуск карты и т.п.) — от 1500 баллов на первом уровне до 50 000 баллов на четвертом. Держатели карт банка раз в квартал выбирают три категории повышенного бонуса из предложенных банком. С 1 апреля по 30 июня банк предлагает получать повышенные баллы помимо «на карантине» еще в четырех категориях: «кафе и рестораны», «спорт», «городской транспорт» и «красота». К программе лояльности может быть подключена любая карта из линейки МКБ, сейчас ее пользователями являются 56% владельцев карт банка, уточняет его представитель.
В сложных условия «Тинькофф банк» решил привлечь новых карточных клиентов, для которых на период до 30 апреля запустил акцию Stay at home. При оформлении заявки на сайте до начала мая банк обещает начислять повышенный кэшбэк: 5% бонусами за доставленную еду, товары для животных и бытовые средства, 10% — за оплату услуг телемедицины и видеотренировок, 15% — за покупки игр, кино и музыки через партнерские сервисы и порталы. Совокупный лимит по кэшбэку до окончания программы — 3000 бонусов. Карту новому клиенту привезет на дом курьер в маске и с антисептиком, обещает «Тинькофф». Также с 26 марта минимум до конца апреля банк собирается запустить акцию «под карантин» и для текущих клиентов с новыми и дополнительными бонусами от партнеров, рассказал его представитель. Например, ivi.ru клиентам «Тинькофф банка» предоставит 45 дней бесплатной подписки, Skyeng даст скидку 2000 руб. на оплату курсов и т.д. Всего к акции подключилось на момент публикации 7 партнеров.
Сбербанк 20 марта запустил серию акций от сервисов и компаний, входящих в его экосистему. Например, Delivery Club и «Ситимобил» в течение 30 дней дают скидки новым клиентам: 30% на первый заказ и 20% на первые пять поездок соответственно. Онлайн-кинотеатр Okko предлагает оформить подписку до 30 апреля за 1 руб. и получить 50%-скидку при ее продление. Программа лояльности «Спасибо» запустила на своем сайте раздел «Для тех, кто дома», на котором можно обменять бонусы на скидку у партнеров или оплатить услуги компаний экосистемы.
Ситибанк также расширил перечень скидок для действующих клиентов: например, он обещает снизить на 10% стоимость доставки готовой еды от партнеров, до 30% за химчистку с доставкой на дом.
«Мы видим, что многие вынужденно изменили формат досуга и стали больше времени проводить дома. Для тех, кто в качестве развлечений предпочитает онлайн-игры, мы планируем запустить в ближайшее время специальный карточный продукт», — обещает старший вице-президент «Ренессанс кредита» Наталья Ищенко, не раскрывая деталей.
Болезнь на страховке
Большинство программ медицинского и кредитного страхования покрывают риски заболевания коронавирусом, поскольку эта болезнь не входит в список стандартных исключений, как онкология или ВИЧ. Но банк «Восточный» решил пойти дальше. Он заказал одной из страховых компаний разработку специального полиса на случай заболевания коронавирусом для продажи в онлайн-банке и отделениях. Об этом рассказал представитель банка.
Теперь «Восточный» предлагает клиентам три программы страхования «Антикоронавирус» сроком полгода: «Стандарт», «Оптимум» и «Ультра» с покрытием до 300 000 руб., 500 000 руб. и 1 млн руб. соответственно. В случае диагностированного заболевания коронавирусом застрахованному обещают выплачивать за каждый день нетрудоспособности 3000, 5000 или 6000 руб. в зависимости от категории программы. В случае его смерти от вируса наследники получат 100% страховой суммы (покрытия).
Стоимость полисов при покупке в онлайн-банке составляет 500, 800 или 1500 руб. в зависимости от программы. А вот в отделениях «Восточного» такое страхование обойдется существенно дороже: 3000, 5000 и 9000 руб. соответственно, признает его пресс-служба.
Будет ли спрос?
Сейчас отличное время для ситуационного маркетинга, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов: клиентам, которые оказались на карантине, в вынужденном отпуске или на больничном будет приятна такая поддержка банка. «На спецпредложения, рассчитанные на «удаленку», экономящие клиенту деньги, спрос будет. Именно поэтому многие банки разрабатывают и успешно внедряют акции, приуроченные к новой реальности, будь то кэшбэк или страховка от коронавируса, которую можно продать отдельно или вместе с кредитом: они понимают, что сливки соберут лишь те, кто первыми их выпустит», — уверен он.
«В состоянии паники не все клиенты обращают внимание на спецпредложения банков: кто-то закупается техникой, кто-то пытается спасти сбережения, кто-то озаботился здоровьем», — констатирует руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский. По его словам, заводить новые карточные продукты и принимать участие в новых программах лояльности массово люди не будут, так как в среднем у каждого подключены уже 2-3 таких программы.
Некоторые банки, похоже, придерживаются того же мнения. «Мы не видим необходимости в создании продуктов, ориентированный на новостной фон», — говорит руководитель дирекции по обслуживанию физлиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Роман Зильбер.
По словам представителя банка «Санкт-Петербург», этот банк «не заигрывает с наболевшими темами, а потому не запускает специальные продукты».
УБРиР вместо спецпредложений сосредоточится на том, чтобы максимально упростить и улучшить для клиентов-физлиц дистанционные каналы обслуживания, обещает руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.