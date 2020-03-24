Крупные банки активно запускают «коронавирусные» продукты и акции

МКБ с 18 марта ввел новую категорию покупок для начисления повышенного балла по картам с программой лояльности «МКБ бонус» под названием «на карантине». Она включает траты клиентов на еду, доставленную из ресторанов быстрого питания, покупку видеоигр, а также расходы в онлайн-кинотеатрах. В зависимости от уровня программы лояльности клиенты получают традиционные 5-7% от потраченной суммы. Ежемесячный лимит начислений зависит от уровня программы и учитывает все полученные клиентом поощрения (приветственный бонус, баллы за выпуск карты и т.п.) — от 1500 баллов на первом уровне до 50 000 баллов на четвертом. Держатели карт банка раз в квартал выбирают три категории повышенного бонуса из предложенных банком. С 1 апреля по 30 июня банк предлагает получать повышенные баллы помимо «на карантине» еще в четырех категориях: «кафе и рестораны», «спорт», «городской транспорт» и «красота». К программе лояльности может быть подключена любая карта из линейки МКБ, сейчас ее пользователями являются 56% владельцев карт банка, уточняет его представитель.