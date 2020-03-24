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ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Регулятор также предложил дезинфицировать терминалы
Ирина Чевтаева
Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса. Рекомендации касаются банкоматов, работающих в режиме рециркуляции, отметил регулятор. Строение таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения денег – банкноты принимаются от одного клиента и выдаются другому без какой-либо специальной обработки, пояснил ЦБ.

В частности, регулятор также просит банки перед выдачей наличных денег клиентам или загрузкой их в банкоматы выдерживать купюры в специальном помещении в течение срока, обеспечивающего гибель коронавируса. ЦБ рекомендовал банкам предлагать клиентам в первую очередь использовать безналичную форму оплаты товаров и услуг – онлайн-переводы и бесконтактную оплату картой.

Помимо этого ЦБ предложил регулярно дезинфицировать банкоматы и терминалы, расположенные как в помещениях банка, так и за его пределами. Выполнение рекомендаций позволит минимизировать распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) при использовании наличных денег, считают в ЦБ.

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