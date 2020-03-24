ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

В частности, регулятор также просит банки перед выдачей наличных денег клиентам или загрузкой их в банкоматы выдерживать купюры в специальном помещении в течение срока, обеспечивающего гибель коронавируса. ЦБ рекомендовал банкам предлагать клиентам в первую очередь использовать безналичную форму оплаты товаров и услуг – онлайн-переводы и бесконтактную оплату картой.