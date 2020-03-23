Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам

Из российских предпринимателей на ситуацию с коронавирусом ранее обращал внимание Олег Дерипаска. В своем телеграм-канале он призывал ввести в России полный карантин. В России, по данным оперативного штаба на 23 марта, зафиксировано 438 заболевших коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 52 747 человек.