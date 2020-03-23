Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам
Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
По словам Потанина, в условиях распространения коронавируса нагрузка на такие НКО существенно увеличилась, а традиционные инструменты сбора средств стали менее доступными. «Люди, попавшие в тяжелую ситуацию, не останутся без помощи», – приводит слова бизнесмена пресс-служба фонда.
Из российских предпринимателей на ситуацию с коронавирусом ранее обращал внимание Олег Дерипаска. В своем телеграм-канале он призывал ввести в России полный карантин. В России, по данным оперативного штаба на 23 марта, зафиксировано 438 заболевших коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 52 747 человек.