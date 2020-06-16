Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

Турчак пожелал «Ведомостям» сохранить профессиональный коллектив

Ведомости

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пожелал «Ведомостям» сохранить профессиональный коллектив, цитату приводит пресс-служба партии. Турчак выразил надежду, что коллектив будет сохранен «невзирая на все изменения, которые в уважаемом нами издании в последнее время произошли».

Ранее совет директоров «Бизнес ньюс медиа» (БНМ, издатель «Ведомостей») выбрал главным редактором издания Андрея Шмарова. 15 июня все заместители главного редактора «Ведомостей» ‒ Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский, а также и. о. шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александра Чунова и редактор отдела экономики Елизавета Базанова объявили об уходе из издания в знак протеста. До этого из-за нежелания работать со Шмаровым из «Ведомостей» ушли около 10 сотрудников.

Шмаров начал исполнять обязанности главного редактора «Ведомостей» с конца марта, после того как Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о продаже БНМ. Конфликт между Шмаровым и редакцией «Ведомостей» начался из-за попытки Шмарова изменить заголовок в статье о продаже «Роснефтью» венесуэльских активов, а также снятия колонки Константина Сонина о «Роснефти» и введении запрета на упоминания «Левады-центра». В ответ на конфликт в «Ведомостях» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о недопустимости цензуры. В поддержку «Ведомостей» также выступали Совет по правам человека, «Трансперенси интернешнл» и сооснователи «Ведомостей» Financial Times и The Wall Street Journal.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 22 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных