Турчак пожелал «Ведомостям» сохранить профессиональный коллектив

Шмаров начал исполнять обязанности главного редактора «Ведомостей» с конца марта, после того как Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о продаже БНМ. Конфликт между Шмаровым и редакцией «Ведомостей» начался из-за попытки Шмарова изменить заголовок в статье о продаже «Роснефтью» венесуэльских активов, а также снятия колонки Константина Сонина о «Роснефти» и введении запрета на упоминания «Левады-центра». В ответ на конфликт в «Ведомостях» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о недопустимости цензуры. В поддержку «Ведомостей» также выступали Совет по правам человека, «Трансперенси интернешнл» и сооснователи «Ведомостей» Financial Times и The Wall Street Journal.