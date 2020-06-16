Турчак пожелал «Ведомостям» сохранить профессиональный коллектив
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пожелал «Ведомостям» сохранить профессиональный коллектив, цитату приводит пресс-служба партии. Турчак выразил надежду, что коллектив будет сохранен «невзирая на все изменения, которые в уважаемом нами издании в последнее время произошли».
Ранее совет директоров «Бизнес ньюс медиа» (БНМ, издатель «Ведомостей») выбрал главным редактором издания Андрея Шмарова. 15 июня все заместители главного редактора «Ведомостей» ‒ Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский, а также и. о. шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александра Чунова и редактор отдела экономики Елизавета Базанова объявили об уходе из издания в знак протеста. До этого из-за нежелания работать со Шмаровым из «Ведомостей» ушли около 10 сотрудников.
Шмаров начал исполнять обязанности главного редактора «Ведомостей» с конца марта, после того как Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о продаже БНМ. Конфликт между Шмаровым и редакцией «Ведомостей» начался из-за попытки Шмарова изменить заголовок в статье о продаже «Роснефтью» венесуэльских активов, а также снятия колонки Константина Сонина о «Роснефти» и введении запрета на упоминания «Левады-центра». В ответ на конфликт в «Ведомостях» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о недопустимости цензуры. В поддержку «Ведомостей» также выступали Совет по правам человека, «Трансперенси интернешнл» и сооснователи «Ведомостей» Financial Times и The Wall Street Journal.