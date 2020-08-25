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«В контакте» запустила совместные музыкальные плей-листы в чатах

Ведомости

«В контакте» запустила совместные музыкальные плей-листы, теперь участники чатов вместе могут создавать и обновлять подборки треков, сообщили в пресс-службе соцсети.

«Создать музыкальный плей-лист в беседе можно в том же меню, где пользователи делятся треками друг с другом. Ссылка на подборку появится в чате, а наполнять ее смогут все участники. В каждой беседе может быть сколько угодно плей-листов», ‒ рассказали во «В контакте». Функция доступна в мобильном приложении соцсети.

Ранее «В контакте» представила новый формат рекомендаций в разделе музыки. Во вкладке «Для вас» пользователям доступны плей-листы, треки в которых подбираются индивидуально и регулярно обновляются.

Ранее по теме: В соцсети «В контакте» появился раздел для поиска работы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных