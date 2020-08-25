«В контакте» запустила совместные музыкальные плей-листы в чатах

«Создать музыкальный плей-лист в беседе можно в том же меню, где пользователи делятся треками друг с другом. Ссылка на подборку появится в чате, а наполнять ее смогут все участники. В каждой беседе может быть сколько угодно плей-листов», ‒ рассказали во «В контакте». Функция доступна в мобильном приложении соцсети.