«В контакте» запустила совместные музыкальные плей-листы в чатах
«В контакте» запустила совместные музыкальные плей-листы, теперь участники чатов вместе могут создавать и обновлять подборки треков, сообщили в пресс-службе соцсети.
«Создать музыкальный плей-лист в беседе можно в том же меню, где пользователи делятся треками друг с другом. Ссылка на подборку появится в чате, а наполнять ее смогут все участники. В каждой беседе может быть сколько угодно плей-листов», ‒ рассказали во «В контакте». Функция доступна в мобильном приложении соцсети.
Ранее «В контакте» представила новый формат рекомендаций в разделе музыки. Во вкладке «Для вас» пользователям доступны плей-листы, треки в которых подбираются индивидуально и регулярно обновляются.