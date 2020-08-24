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В соцсети «В контакте» появился раздел для поиска работы

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«В контакте» совместно с сервисом Worki запустила раздел «Работа», в котором можно публиковать резюме и откликаться на вакансии, говорится в пресс-релизе социальной сети. Ранее раздел был представлен в виде мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps.

«В десктопной версии "В контакте" новый раздел доступен прямо в меню, а в мобильном приложении VK ‒ во вкладке «Сервисы», ‒ сообщает соцсеть.

В пресс-службе добавили, что лента вакансий в разделе «Работа» формируется на основе открытой информации из профиля пользователя и его геолокации. Всего учитывается более 200 параметров. Подбирать вакансии можно и с помощью фильтров, после отклика на вакансию возможно вести прямой диалог с работодателем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных