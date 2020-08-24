В соцсети «В контакте» появился раздел для поиска работы

В пресс-службе добавили, что лента вакансий в разделе «Работа» формируется на основе открытой информации из профиля пользователя и его геолокации. Всего учитывается более 200 параметров. Подбирать вакансии можно и с помощью фильтров, после отклика на вакансию возможно вести прямой диалог с работодателем.