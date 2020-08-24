В соцсети «В контакте» появился раздел для поиска работы
«В контакте» совместно с сервисом Worki запустила раздел «Работа», в котором можно публиковать резюме и откликаться на вакансии, говорится в пресс-релизе социальной сети. Ранее раздел был представлен в виде мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps.
«В десктопной версии "В контакте" новый раздел доступен прямо в меню, а в мобильном приложении VK ‒ во вкладке «Сервисы», ‒ сообщает соцсеть.
В пресс-службе добавили, что лента вакансий в разделе «Работа» формируется на основе открытой информации из профиля пользователя и его геолокации. Всего учитывается более 200 параметров. Подбирать вакансии можно и с помощью фильтров, после отклика на вакансию возможно вести прямой диалог с работодателем.