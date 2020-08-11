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«Яндекс» объединил сервисы для самозанятых таксистов, курьеров и мастеров по ремонту

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«Яндекс» запустил платформу и приложение «Яндекс.Про», с помощью которой курьеры, водители, мастера по ремонту и другие специалисты смогут находить подработку и вести учет доходов, сообщила интернет-компания.

«Яндекс.Про» создана на основе «Яндекс.Таксометра», который водители много лет используют для работы с одноименным сервисом перевозок. Теперь «Яндекс» переведет на новую платформу и своих курьеров. Также у интернет-компании есть два других сервиса для самостоятельной работы специалистов – «Яндекс. Услуги» и «Яндекс.Толока». Теперь «Яндекс» предложит зарегистрированным на этих сервисах специалистам также использовать «Про» как единый личный кабинет. Сами сервисы при этом не закроются и продолжат дальше использоваться заказчиками услуг для поиска нужного специалиста.

Многие люди работают на фрилансе или берут подработку, им приходится делать все самостоятельно: искать работу, вести бухгалтерию, разбираться с налогами, объясняет управляющий «Яндекса» Тигран Худавердян, новая платформа не только позволяет видеть сумму заработка, но и облегчает регистрацию в качестве самозанятого, уплату налогов и так далее.

Физические лица и индивидуальные предприниматели могут зарегистрироваться в качестве самозанятого прямо в приложении и синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог», чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных