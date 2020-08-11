«Яндекс» объединил сервисы для самозанятых таксистов, курьеров и мастеров по ремонту
«Яндекс» запустил платформу и приложение «Яндекс.Про», с помощью которой курьеры, водители, мастера по ремонту и другие специалисты смогут находить подработку и вести учет доходов, сообщила интернет-компания.
«Яндекс.Про» создана на основе «Яндекс.Таксометра», который водители много лет используют для работы с одноименным сервисом перевозок. Теперь «Яндекс» переведет на новую платформу и своих курьеров. Также у интернет-компании есть два других сервиса для самостоятельной работы специалистов – «Яндекс. Услуги» и «Яндекс.Толока». Теперь «Яндекс» предложит зарегистрированным на этих сервисах специалистам также использовать «Про» как единый личный кабинет. Сами сервисы при этом не закроются и продолжат дальше использоваться заказчиками услуг для поиска нужного специалиста.
Многие люди работают на фрилансе или берут подработку, им приходится делать все самостоятельно: искать работу, вести бухгалтерию, разбираться с налогами, объясняет управляющий «Яндекса» Тигран Худавердян, новая платформа не только позволяет видеть сумму заработка, но и облегчает регистрацию в качестве самозанятого, уплату налогов и так далее.
Физические лица и индивидуальные предприниматели могут зарегистрироваться в качестве самозанятого прямо в приложении и синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог», чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически.