«Яндекс» объединил сервисы для самозанятых таксистов, курьеров и мастеров по ремонту

«Яндекс.Про» создана на основе «Яндекс.Таксометра», который водители много лет используют для работы с одноименным сервисом перевозок. Теперь «Яндекс» переведет на новую платформу и своих курьеров. Также у интернет-компании есть два других сервиса для самостоятельной работы специалистов – «Яндекс. Услуги» и «Яндекс.Толока». Теперь «Яндекс» предложит зарегистрированным на этих сервисах специалистам также использовать «Про» как единый личный кабинет. Сами сервисы при этом не закроются и продолжат дальше использоваться заказчиками услуг для поиска нужного специалиста.