Netflix купил права на российский сериал «Эпидемия»
Netflix приобрел права на показ российского сериала «Эпидемия», сообщили продюсеры проекта и руководители компании 1-2-3 Production Валерий Федорович и Евгений Никишов. Помимо этой компании производством сериала занималась «Киностудия КИТ» (обе входят в «Газпром-медиа»).
Английский вариант названия сериала для показа на Netflix ‒ To the lake. Netflix также сообщил о показе этого сериала до конца этого года. Сумму сделки стороны не разглашают.
«Эпидемию» переведут на 12 языков (дубляж), уточнил Федорович, и покажут в рамках так называемой программы Netflix Originals. В библиотеке сервиса тысячи сериалов со всего мира, но в категории Originals идут только проекты собственного производства, а также специально отобранные иностранные сериалы. Netflix отдельно продвигает эту линейку сериалов для своих пользователей по всему миру.
«Эпидемия» ‒ второй российский сериал, который попал в Netflix Originals. Первым в начале 2019 г. стал проект «Лучше, чем люди» от Yellow, Black & White, Sputnik Vostok Production и Start Studio. Тогда «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что Netflix заплатил около $1 млн за права на показ российского сериала.