Netflix купил права на российский сериал «Эпидемия»

«Эпидемию» переведут на 12 языков (дубляж), уточнил Федорович, и покажут в рамках так называемой программы Netflix Originals. В библиотеке сервиса тысячи сериалов со всего мира, но в категории Originals идут только проекты собственного производства, а также специально отобранные иностранные сериалы. Netflix отдельно продвигает эту линейку сериалов для своих пользователей по всему миру.