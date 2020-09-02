Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

Netflix купил права на российский сериал «Эпидемия»

Ведомости

Netflix приобрел права на показ российского сериала «Эпидемия», сообщили продюсеры проекта и руководители компании 1-2-3 Production Валерий Федорович и Евгений Никишов. Помимо этой компании производством сериала занималась «Киностудия КИТ» (обе входят в «Газпром-медиа»). 

Английский вариант названия сериала для показа на Netflix ‒ To the lake. Netflix также сообщил о показе этого сериала до конца этого года. Сумму сделки стороны не разглашают.

«Эпидемию» переведут на 12 языков (дубляж), уточнил Федорович, и покажут в рамках так называемой программы Netflix Originals. В библиотеке сервиса тысячи сериалов со всего мира, но в категории Originals идут только проекты собственного производства, а также специально отобранные иностранные сериалы. Netflix отдельно продвигает эту линейку сериалов для своих пользователей по всему миру. 

«Эпидемия» ‒ второй российский сериал, который попал в Netflix Originals. Первым в начале 2019 г. стал проект «Лучше, чем люди» от Yellow, Black & White, Sputnik Vostok Production и Start Studio. Тогда «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что Netflix заплатил около $1 млн за права на показ российского сериала.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных