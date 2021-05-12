Умерла основательница издания Spletnik.ru Татьяна Никонова

В 2007 г. продала его основательнице музея «Гараж» Дарье Жуковой и Полине Юмашевой (дочь Валентина Юмашева и экс-супруга бизнесмена Олега Дерипаски). После продажи издания осталась в нем главным редактором. В 2008 г. вышла на работу в издательский дом Дерипаски Forward Media Group в качестве редакционного директора интернет-департамента.