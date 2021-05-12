Умерла основательница издания Spletnik.ru Татьяна Никонова
Основательница издания Spletnik.ru, журналист и блогер Татьяна Никонова умерла в возрасте 43 лет. Об этом говорится в ее Telegram-канале.
«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее», — говорится в сообщении.
Никонова работала в компаниях Sup Media (в последующем переименована в Rambler Group), Digital October и РБК. Никонова создала новостное издание о знаменитостях Spletnik.ru.
В 2007 г. продала его основательнице музея «Гараж» Дарье Жуковой и Полине Юмашевой (дочь Валентина Юмашева и экс-супруга бизнесмена Олега Дерипаски). После продажи издания осталась в нем главным редактором. В 2008 г. вышла на работу в издательский дом Дерипаски Forward Media Group в качестве редакционного директора интернет-департамента.
Сейчас Spletnik.ru входит в медиахолдинг Redefine (прошлое название Look At Media), который объединяет также издания The Village и Wonderzine.
С 2012 г. Никонова являлась автором блога Sam Jones’s Diary.