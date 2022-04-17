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Роскомнадзор отреагировал на блокировку Youtube-канала ВГТРК в Чечне

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно восстановить доступ к каналу филиала ВГТРК в Чечне на видеохостинге Youtube, сообщили в ведомстве. Сообщения о блокировке площадкой региональных аккаунтов ВГТРК появились в субботу, передает «Интерфакс».

«Роскомнадзор считает недопустимой блокировку указанного аккаунта и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер», — сообщили в Роскомнадзоре.

Ведомство указало, что ограничительные меры в отношении российских СМИ «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

По информации агентства, 16 апреля были заблокированы Youtube-каналы филиалов в Краснодаре, Кемерове, Новосибирске, Уфе.

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На прошлой неделе на фоне блокировки аккаунта телеканала Госдумы на Youtube официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян как можно скорее переходить на отечественные платформы. «Судя по всему, Youtube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — заявила Захарова.

Роскомнадзор ранее потребовал от компании Google отменить ограничения против Youtube-каналов российских СМИ, общественных деятелей и просветительских проектов. На сегодняшний день ведомство зафиксировало порядка 60 актов цензуры.

В марте Youtube приступил к блокировке российских государственных телеканалов по всему миру, писал Reuters со ссылкой на заявление компании. Как пояснили в компании, решение связано с освещением российской спецоперации на Украине. Согласно данным видеоплатформы, Youtube заблокировал все российские госканалы на своей площадке, в поиске их невозможно найти либо высвечиваются сообщения: «Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране».

Ранее Youtube приостановил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных