Роскомнадзор отреагировал на блокировку Youtube-канала ВГТРК в Чечне

В марте Youtube приступил к блокировке российских государственных телеканалов по всему миру, писал Reuters со ссылкой на заявление компании. Как пояснили в компании, решение связано с освещением российской спецоперации на Украине. Согласно данным видеоплатформы, Youtube заблокировал все российские госканалы на своей площадке, в поиске их невозможно найти либо высвечиваются сообщения: «Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране».