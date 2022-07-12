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«ВКонтакте» открыла доступ к монетизации прямых эфиров

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Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске монетизации прямых эфиров на платформе «VK Видео». Для этого необходимо подключиться к программе монетизации видео. Авторы будут получать доход за демонстрацию коротких рекламных роликов (не более 30 сек.) перед началом прямого эфира.

В сообщении также указано, что теперь для участия в программе монетизации видео достаточно нажать кнопку подключения в блоке управления сообществом, она будет автоматически появляться у тех, кто подходит по всем критериям видеомонеизации. В частности, на сообщество должно быть подписано минимум 5000 человек, его контент не должен нарушать авторских прав. После одобрения заявки на странице появится информация со статистикой и возможность выводить средства.

«VK Видео» отмечает, что с начала марта количество подключенных к программе сообществ выросло в 4,5 раза – до 6000 пабликов. Наибольшей популярностью пользуются такие тематики, как юмор, развлечения, детские и образовательные видео.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных