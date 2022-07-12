«ВКонтакте» открыла доступ к монетизации прямых эфиров
Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске монетизации прямых эфиров на платформе «VK Видео». Для этого необходимо подключиться к программе монетизации видео. Авторы будут получать доход за демонстрацию коротких рекламных роликов (не более 30 сек.) перед началом прямого эфира.
В сообщении также указано, что теперь для участия в программе монетизации видео достаточно нажать кнопку подключения в блоке управления сообществом, она будет автоматически появляться у тех, кто подходит по всем критериям видеомонеизации. В частности, на сообщество должно быть подписано минимум 5000 человек, его контент не должен нарушать авторских прав. После одобрения заявки на странице появится информация со статистикой и возможность выводить средства.
«VK Видео» отмечает, что с начала марта количество подключенных к программе сообществ выросло в 4,5 раза – до 6000 пабликов. Наибольшей популярностью пользуются такие тематики, как юмор, развлечения, детские и образовательные видео.
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