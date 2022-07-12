«ВКонтакте» открыла доступ к монетизации прямых эфиров

В сообщении также указано, что теперь для участия в программе монетизации видео достаточно нажать кнопку подключения в блоке управления сообществом, она будет автоматически появляться у тех, кто подходит по всем критериям видеомонеизации. В частности, на сообщество должно быть подписано минимум 5000 человек, его контент не должен нарушать авторских прав. После одобрения заявки на странице появится информация со статистикой и возможность выводить средства.