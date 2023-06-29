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Российских документалистов пригласили стать членами Киноакадемии США

Ведомости

Американская Академия кинематографических искусств и наук пригласила российских режиссеров-документалистов из Якутии Максима и Евгению Арбугаевых стать членами этой организации, сообщили в академии. Арбугаевы получили приглашение за фильм «Выход» от отделения документалистики. Всего было разослано 398 приглашений.

«Академия кинематографических искусств и наук направила приглашения 398 выдающимся деятелям искусства и руководителям присоединиться к организации в 2023 г.», – говорится в сообщении киноакадемии. В списке приглашенных стать членом Киноакадемии также есть российский композитор Анна Друбич.

Фильм «Выход» вышел на экраны в 2022 г. Этот фильм о российском ученом Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей в Чукотском море. В этом году картина Арбугаевых была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм», но награда досталась индийскому фильму «Заклинатели слонов» (Elephant Whisperers, 2022).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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