Российских документалистов пригласили стать членами Киноакадемии США
Американская Академия кинематографических искусств и наук пригласила российских режиссеров-документалистов из Якутии Максима и Евгению Арбугаевых стать членами этой организации, сообщили в академии. Арбугаевы получили приглашение за фильм «Выход» от отделения документалистики. Всего было разослано 398 приглашений.
«Академия кинематографических искусств и наук направила приглашения 398 выдающимся деятелям искусства и руководителям присоединиться к организации в 2023 г.», – говорится в сообщении киноакадемии. В списке приглашенных стать членом Киноакадемии также есть российский композитор Анна Друбич.
Фильм «Выход» вышел на экраны в 2022 г. Этот фильм о российском ученом Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей в Чукотском море. В этом году картина Арбугаевых была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм», но награда досталась индийскому фильму «Заклинатели слонов» (Elephant Whisperers, 2022).