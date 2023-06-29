Российских документалистов пригласили стать членами Киноакадемии США

Фильм «Выход» вышел на экраны в 2022 г. Этот фильм о российском ученом Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей в Чукотском море. В этом году картина Арбугаевых была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм», но награда досталась индийскому фильму «Заклинатели слонов» (Elephant Whisperers, 2022).