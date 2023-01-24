Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Американская академия киноискусств объявила номинантов на премию «Оскар». В категории «Лучший фильм» за статуэтку поборются «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона и «Фабельманы» Стивена Спилберга, сообщают организаторы премии.
Также в данной номинации представлены «Банши Инишерина» Мартина Макдона, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Тар» Тодда Филда, «Элвис» База Лурмана, «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Кроме того, в десятку номинантов попали «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, «На западном фронте без перемен» Эдварда Бергера и «Женщины говорят» Сары Полли.
В категории «Лучший режиссер» киноакадемики отметили Мартина Макдона, Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, Стивена Спилберга, Тодда Филда и Рубена Эстлунда. Для Спилберга статуэтка в этой номинации может стать уже третьей, ранее режиссер получил четыре «Оскара» в разных категориях.
За звание лучшей актрисы поборются Кейт Бланшетт («Тар»), Ана де Армас («Блондинка»), Андреа Райзборо («Ради Лесли»), а также Мишель Уильямс («Фабельманы») и Мишель Йео («Все везде и сразу»). Из номинированных актрис ранее «Оскар» выигрывала только Кейт Бланшетт — на ее счету две статуэтки.
В номинации «Лучший актер» представлены Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Брендан Фрейзер («Кит»), Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»). Ранее за роль музыканта Элвиса Пресли Батлер уже получил «Золотой глобус», статуэтку премии за лучшую мужскую роль в комедии «Банши Инишерина» также присудили Фарреллу.
На награду в категории «Лучший оригинальный сценарий» претендуют «Банши Инишерина», «Все везде и сразу», «Фабельманы», «Треугольник печали» и «Тар». А в категории «Лучший адаптированный сценарий» отмечены картины «Жить», «Топ Ган: Мэверик», «На Западном фронте без перемен», «Достать ножи: Стеклянная луковица» и «Женщины говорят».
Кроме того, в номинации «Лучший документальный фильм» награду может получить лента «Навальный» Дэниэла Роэра. В категории «Лучший короткометражный документальный фильм» отмечена картина «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии.
Кинопремия «Оскар» пройдет 12 марта. В сентябре 2022 г. Национальная академия кинематографических искусств и наук РФ сообщила, что Россия в этом году не будет выдвигать отечественную картину на «Оскар». В 2022 г. лучшим фильмом была признана лента «CODA: Ребенок глухих родителей» Шаны Хейдер, приз за лучшую режиссуру достался Джейн Кэмпион за картину «Власть пса».