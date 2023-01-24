Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Кинопремия «Оскар» пройдет 12 марта. В сентябре 2022 г. Национальная академия кинематографических искусств и наук РФ сообщила, что Россия в этом году не будет выдвигать отечественную картину на «Оскар». В 2022 г. лучшим фильмом была признана лента «CODA: Ребенок глухих родителей» Шаны Хейдер, приз за лучшую режиссуру достался Джейн Кэмпион за картину «Власть пса».