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Редакцию «Газеты.ru» возглавила Ирина Сигова

Ведомости

Редакцию «Газеты.ru» возглавила Ирина Сигова, которая с весны 2023 г. находилась на этом посту в качестве исполняющей обязанности. Об этом сообщили в пресс-службе Rambler&Co.

Она будет управлять редакцией, а также формировать информационную политику издания. В ее обязанности также входит развитие контента и его адаптация для разных платформ.

Сигова проработала в «Газете.ru» в общей сложности почти девять лет, начинала корреспондентом в 2007 г. Она также работала в ТАСС, на радио «Вести ФМ» и других изданиях. В 2020 г. заняла пост заместителя главреда «Газеты.ru».

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Исполнительный директор по медиа Rambler&Co подчеркнул, что им важно продвигать инициативных людей внутри компании, а Сигова хорошо знает коллектив и традиции издания. «Уверен, под ее руководством «Газета.ru» продолжит развиваться и укреплять свою позицию на рынке в качестве одного из самых читаемых СМИ страны», – отметил он.

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Ранее редактором издания с октября 2019 г. по апрель 2023 г. был Сергей Рыбка. Весной представитель Rambler&Co сообщал «Ведомостям», что он продолжит карьеру вне медиахолдинга Rambler&Co. По словам собеседника, решение уйти с поста он принял в начале марта, но по согласованию с руководством проработал до середины апреля. Тогда же стало известно о том, что Сигова возглавит редакцию вместо Рыбки.

«Газета.ru» – общественно-политическое издание, входящее в холдинг Rambler&Co. Занимает второе место по цитируемости среди крупнейших российских интернет-СМИ (данные «Медиалогии» за июнь 2023 г.), уступая первое место РБК. Основано в 1999 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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