Редакцию «Газеты.ru» возглавила Ирина Сигова

Ранее редактором издания с октября 2019 г. по апрель 2023 г. был Сергей Рыбка. Весной представитель Rambler&Co сообщал «Ведомостям», что он продолжит карьеру вне медиахолдинга Rambler&Co. По словам собеседника, решение уйти с поста он принял в начале марта, но по согласованию с руководством проработал до середины апреля. Тогда же стало известно о том, что Сигова возглавит редакцию вместо Рыбки.