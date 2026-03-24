Медиа

«Игра в кальмара» оказалась самым популярным сериалом в России

В 2025 г. самым популярным сериалом среди россиян стал южнокорейский триллер «Игра в кальмара» (Netflix), следует из рейтинга «Медиалогии», с которым ознакомились «Ведомости». Лидер набрал 42 861 балл.

Вторую позицию занял американский сериал «Очень странные дела» (Netflix; 26 572 балла). На третьем месте в рейтинге оказался российский детектив «Пятого канала» «След» с 20 361 баллом. Кроме того, в топ-5 самых популярных сериалов вошли «Папины дочки» (14 253 балла) и «Универ» (13 267 баллов).

На шестой строчке оказалась мелодрама Wink «Ландыши» (11 632 балла). За ней в рейтинге турецкий «Зимородок» (11 468 баллов), драма Okko «Аутсорс» (9928 баллов), детектив «Первый отдел» (9383 баллов) и триллер Wink «Фишер» (9187 баллов). 

В начале марта Netflix подала заявку на регистрацию в России двух товарных знаков, связанных с сериалом «Очень странные дела». Их планируется зарегистрировать по шести классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающим аксессуары для телефонов и компьютеров, печатную продукцию, посуду, одежду, игры и игрушки, а также развлекательные услуги и мероприятия.

