NYT назвала имя возможного создателя биткойна

Журналист The New York Times Джон Карайр провел расследование. Он сопоставил публикации в соцсетях потенциальных кандидатов с текстом манифеста Накамото. В результате он пришел к выводу, что Бэк наиболее соответствует профилю создателя биткойна. Как аргументы он назвал то, что бизнесмен является британцем и криптографом, он создал систему hashcash, которую Накамото использовал для майнинга биткойнов. Кроме того, Накамото упоминал Бэка и его разработку в техническом манифесте, а также бизнесмен еще до появления биткойна описывал систему, реализованную позже под именем Накамото.