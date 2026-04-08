NYT назвала имя возможного создателя биткойна
Новым предполагаемым создателем биткойна назван британский бизнесмен и программист Адам Бэк — влиятельная фигура в криптосообществе. Об этом пишет The New York Times (NYT).
Как отмечает газета, до 2011 г. изобретателем биткойна считался Сатоши Накамото — анонимная личность или группа лиц, опубликовавшая в 2008 г. манифест с описанием работы криптовалюты. После 2011 г. Накамото исчез из публичного пространства, а под его псевдонимом подозревали множество людей: американского бизнесмена, канадского программиста, финского социолога и даже ирландского студента.
Журналист The New York Times Джон Карайр провел расследование. Он сопоставил публикации в соцсетях потенциальных кандидатов с текстом манифеста Накамото. В результате он пришел к выводу, что Бэк наиболее соответствует профилю создателя биткойна. Как аргументы он назвал то, что бизнесмен является британцем и криптографом, он создал систему hashcash, которую Накамото использовал для майнинга биткойнов. Кроме того, Накамото упоминал Бэка и его разработку в техническом манифесте, а также бизнесмен еще до появления биткойна описывал систему, реализованную позже под именем Накамото.
Редакция The New York Times также заказала независимую лингвистическую экспертизу французскому специалисту. Эксперт назвал двух вероятных кандидатов: Бэка и американского программиста Хэла Финни, который скончался в 2014 г.
В 2024 г. американский телеканал HBO снял документальный фильм, в котором утверждается, что ему удалось раскрыть настоящую личность создателя биткойна под псевдонимом Сатоши Накамото.