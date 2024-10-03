В HBO заявили о разгадке личности создателя биткоина

Биткоин, или Bitcoin, – полностью виртуальная криптовалюта и одноименная р2р (peer-to-peer – прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника) децентрализованная платежная сеть, основанная на технологии блокчейн. Его история начинается с 2008 г., когда был опубликован технический документ (white paper) под названием «Биткойн: система электронных денег от участника к участнику», в которой анонимный пользователь под псевдонимом Сатоши Накамото изложил идеи о создании цифровой валюты, позволяющей пользователям осуществлять транзакции напрямую друг с другом без посредников, таких как банки.