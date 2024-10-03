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В HBO заявили о разгадке личности создателя биткоина

Ведомости

Американский телеканал HBO снял новый документальный фильм, в котором утверждается, что ему удалось раскрыть настоящую личность создателя биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото. Об этом сообщает Politico. 

Режиссером картины стал Каллен Хобак, среди работ которого – мини-сериал «Q: Into the Storm», разоблачающий авторов теории заговора QAnon. Премьера нового фильма, название которого в статье не упоминается, состоится 8 октября по восточному времени и 9 октября – по центральноевропейскому времени.

«Раскрытие информации может вызвать шок на мировых финансовых рынках и даже на президентских выборах в США, учитывая то, как кандидат от республиканцев и бывший президент Дональд Трамп заручился поддержкой биткоин-энтузиастов», – говорится в публикации.

Биткоин, или Bitcoin, – полностью виртуальная криптовалюта и одноименная р2р (peer-to-peer – прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника) децентрализованная платежная сеть, основанная на технологии блокчейн. Его история начинается с 2008 г., когда был опубликован технический документ (white paper) под названием «Биткойн: система электронных денег от участника к участнику», в которой анонимный пользователь под псевдонимом Сатоши Накамото изложил идеи о создании цифровой валюты, позволяющей пользователям осуществлять транзакции напрямую друг с другом без посредников, таких как банки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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