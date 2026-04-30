СК отпустил гендиректора «Эксмо» без повестки

Следователи отпустили гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева и сотрудников компании без повесток. Об этом «Ведомостям» сообщили в издательстве.

«В настоящее время они вернулись к работе в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Издательство готово оказывать содействие в рамках действующего законодательства, пояснили в компании. В «Эксмо» поблагодарили партнеров, авторов и читателей за обращения и письма поддержки в адрес Капьева и сотрудников.

Чем известно «Эксмо»: лидерство на книжном рынке и скандалы

Капьева и нескольких сотрудников «Эксмо» задержали в рамках уголовного дела об экстремизме 21 апреля. В издательстве сообщали, что дело возбуждено по факту распространения книг издательства Popcorn Books, которые связаны с ЛГБТ-тематикой (организация считается экстремистской и запрещена в РФ). ТАСС со ссылкой на правоохранителей писал, что СК проводит доследственную проверку о причастности Капьева и трех его топ-менеджеров к получению взяток от сотрудников Popcorn Books.

Сообщалось, что Капьева и нескольких сотрудников издательства обязали явиться к следователю 27 апреля. По последним данным, они находятся в статусе свидетелей.

