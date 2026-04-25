Гендиректора «Эксмо» Капьева обязали явиться к следователю 27 апреля

Гендиректора «Эксмо» Капьева обязали явиться к следователю 27 апреляСейчас он находится дома в статусе свидетеля
Следственный комитет РФ обязал генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева и нескольких сотрудников издательства явиться к следователю 27 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издательство.
Там уточнили, что сейчас Капьев и работники находятся дома в статусе свидетелей.
21 апреля Капьева и несколько сотрудников «Эксмо» задержали в рамках уголовного дела об экстремизме. В издательстве «Ведомостям» рассказали, что дело возбуждено по факту распространения книг издательства Popcorn Books, которые связаны с ЛГБТ-тематикой (организация считается экстремистской и запрещена в РФ).
Сообщалось, что СК проводит доследственную проверку о причастности Капьева и трех его топ-менеджеров к получению взяток от сотрудников Popcorn Books. Помимо гендиректора допрошены были замглавреда «Эксмо» по литературе Юлия Соколовская, замдиректора Первой редакции по коммерческой деятельности Светлана Цепляева и директор по дистрибуции Анатолий Норовяткин. Следствие избрало в отношении них меру пресечения в виде обязательства о явке.
13 января Popcorn Books объявило о закрытии. Оно больше не существует как бренд, поскольку название стало ассоциироваться с более широким контекстом, чем издание книг.