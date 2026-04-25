Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GMKN137,16-0,44%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,71-0,15%RGBITR780,06-0,06%
Главная / Общество /

Гендиректора «Эксмо» Капьева обязали явиться к следователю 27 апреля

Сейчас он находится дома в статусе свидетеля
Ведомости

Следственный комитет РФ обязал генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева и нескольких сотрудников издательства явиться к следователю 27 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издательство.

Там уточнили, что сейчас Капьев и работники находятся дома в статусе свидетелей.

21 апреля Капьева и несколько сотрудников «Эксмо» задержали в рамках уголовного дела об экстремизме. В издательстве «Ведомостям» рассказали, что дело возбуждено по факту распространения книг издательства Popcorn Books, которые связаны с ЛГБТ-тематикой (организация считается экстремистской и запрещена в РФ).

Сообщалось, что СК проводит доследственную проверку о причастности Капьева и трех его топ-менеджеров к получению взяток от сотрудников Popcorn Books. Помимо гендиректора допрошены были замглавреда «Эксмо» по литературе Юлия Соколовская, замдиректора Первой редакции по коммерческой деятельности Светлана Цепляева и директор по дистрибуции Анатолий Норовяткин. Следствие избрало в отношении них меру пресечения в виде обязательства о явке.

13 января Popcorn Books объявило о закрытии. Оно больше не существует как бренд, поскольку название стало ассоциироваться с более широким контекстом, чем издание книг.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её