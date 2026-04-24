ТАСС: топ-менеджеров «Эксмо» проверяют на получение взяток от Popcorn Books
Следком России проводит доследственную проверку о причастности гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева и трех его топ-менеджеров к получению взяток от сотрудников закрывшегося Popcorn Books, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам собеседника агентства, допрошенные сотрудники «Эксмо», на которых указали осужденные за экстремизм предполагаемые взяткодатели, сейчас находятся в статусе свидетелей. Источник также отметил, что следствие избрало в отношении всех фигурантов меру пресечения в виде обязательства о явке.
Помимо Капьева, допрошены были замглавреда «Эксмо» по литературе Юлия Соколовская, замдиректора Первой редакции по коммерческой деятельности издательства Светлана Цепляева и директор по дистрибуции Анатолий Норовяткин. Последнего задерживали и допрашивали в рамках уголовного дела против сотрудников Popcorn Books еще почти год назад.
Как сообщали «Ведомостям» в «Эксмо», дело возбуждено по факту распространения книг Popcorn Books (входит в холдинг «Эксмо-АСТ»), связанных с ЛГБТ-тематикой (организация считается экстремистской и запрещена в РФ). Отмечалось, что в офисе издательства следственные действия не проводились, хотя Telegram-канал Mash публиковал видео, на котором из офиса якобы выносят коробки с «запрещенными материалами».
Позже в «Эксмо» уточнили, что допросы могут быть связаны с показаниями, которые дали обвиняемые по этому делу сотрудники Popcorn Books.
13 января 2026 г. издательство Popcorn Books объявило о закрытии. Известно, что оно закрылось как бренд, так как название стало ассоциироваться с более широким контекстом, чем издание книг.