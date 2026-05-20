ВЦИОМ: VK Видео и Rutube обогнали YouTube по популярности у россиян

На втором месте по популярности – Rutube (49%), на третьем – YouTube (44%). При этом видеохостинг от Google лидирует по оттоку аудитории: 43% россиян когда-то пользовались платформой, а сейчас нет. У других крупных видеосервисов (VK Видео, Rutube, «Дзен», «Одноклассники») этот показатель составляет 13–20%, говорится в исследовании.