ВЦИОМ: VK Видео и Rutube обогнали YouTube по популярности у россиян
На втором месте по популярности – Rutube (49%), на третьем – YouTube (44%). При этом видеохостинг от Google лидирует по оттоку аудитории: 43% россиян когда-то пользовались платформой, а сейчас нет. У других крупных видеосервисов (VK Видео, Rutube, «Дзен», «Одноклассники») этот показатель составляет 13–20%, говорится в исследовании.
Все больше россиян смотрят телевизионный контент в интернете – в записи или в прямом эфире. Так делают 39% опрошенных. 45% допускают, что видеосервисы со временем могут полностью заменить традиционное телевидение.
VK Видео стал самым популярным видеохостингом в России по итогам января 2026 г., обогнав YouTube по охвату аудитории, сообщал «Ведомостям» аналитический сервис Mediascope. По данным Mediascope, месячная аудитория VK Видео достигала 82,8 млн человек, YouTube – 65,9 млн, Rutube – 47,7 млн. Согласно рейтингу сервиса Similarweb, к середине 2024 г. RUTUBE занимал восьмое место по популярности в категории «Телевидение и кино», а YouTube – первое.
В апреле «Ведомости» писали, что российские рекламодатели из-за замедления YouTube сокращают бюджеты на продвижение на этой платформе и перенаправляют их на отечественные видеосервисы.