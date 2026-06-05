В январе – апреле бизнес стал активнее регистрировать товарные знаки с латиницей

Тем не менее более 90% предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса сообщили, что новые требования не повлияли на их деятельность, следует из опроса ВТБ, в котором приняли участие 863 компании. Две трети из тех, кого изменения все же коснулись, не столкнулись со сложностями при приведении своей работы в соответствие с законом. А остальные в этой группе респондентов назвали среди основных трудностей необходимость нести расходы на ребрендинг и замену рекламных материалов, а также вносить изменения в сайты и ИТ-системы.