В январе – апреле бизнес стал активнее регистрировать товарные знаки с латиницей
Количество заявок на регистрацию товарных знаков (ТЗ) с латиницей в январе – апреле 2026 г. увеличилось на 40% в сравнении с тем же периодом 2025 г. – до 37 000 штук, а с кириллицей – на 23% до 20 000. Это следует из исследования ВТБ и компании «Онлайн патент», представленного в рамках ПМЭФа. Совокупное число заявок на регистрацию ТЗ за тот же период выросло на 31% до 60 700.
С 1 марта 2026 г. в России вступили в силу поправки в закон о защите прав потребителей, согласно которым вывески, указатели и информационные таблички в общественных местах должны быть написаны на русском языке. Наименования на иностранном языке могут остаться в нескольких случаях: если компания зарегистрировала одноименный товарный знак, если они дублируются после названия на русском и более мелким шрифтом. Реклама на латинице остается «сплошь и рядом», причем «не всегда обоснованно», отметил президент России Владимир Путин 2 июня на Совете по поддержке русского языка и языков народов РФ.
Основной вклад в прирост заявок на латинице внесли ритейл, компании из сферы косметики и парфюмерии, образования и развлечений, отмечается в исследовании ВТБ и «Онлайн патента». Пик подачи заявок на регистрацию таких знаков пришелся на февраль и март, а в апреле, по мере отработки законодательных требований компаниями, активность уже заметно снизилась, указано там же.
Тем не менее более 90% предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса сообщили, что новые требования не повлияли на их деятельность, следует из опроса ВТБ, в котором приняли участие 863 компании. Две трети из тех, кого изменения все же коснулись, не столкнулись со сложностями при приведении своей работы в соответствие с законом. А остальные в этой группе респондентов назвали среди основных трудностей необходимость нести расходы на ребрендинг и замену рекламных материалов, а также вносить изменения в сайты и ИТ-системы.