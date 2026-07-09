Группа «Звери» уйдет в творческий отпуск

В октябре 2024 г. власти Твери отменили концерт группы «Звери» в связи с «неоднозначной позицией артиста». В 2022 г. Билык выступил против спецоперации России на Украине. Но уже в августе 2023 г. артист исполнил песню «Говори» бойцам в ДНР. Поездка Ромы Зверя в ДНР состоялась после отмены выступления группы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), которое было запланировано в июне 2023 г. Предположительно, это произошло после жалоб из-за позиции Билыка.