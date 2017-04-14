Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 56,60

Цена на нефть за неделю поднялась на процент, но рубль, напротив, обесценился. Курс доллара, установленный ЦБ, увеличился на 16 коп. до 56,60 руб./$. Долларовые сбережения подорожали лишь на 0,3%.