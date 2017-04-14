Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Знал бы прикуп
Знал бы прикуп
Валюта
Доллар 56,60
Цена на нефть за неделю поднялась на процент, но рубль, напротив, обесценился. Курс доллара, установленный ЦБ, увеличился на 16 коп. до 56,60 руб./$. Долларовые сбережения подорожали лишь на 0,3%.
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